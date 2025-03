Damián Jara, la dolorosa salida de Cipo y porqué eligió quedarse en la Liga Confluencia

Porqué eligió La Amistad

"Le agradezco a Carlos Rojas que me dio la posibilidad de sumarme. Cuando me llamó ni lo dudé, porque vienen con un proyecto y una idea de trabajo que vienen demostrando en la Liga y en el Regional. Es uno de los clubes más grandes que hay acá. Hablé con muchos compañeros que me preguntaron porqué no seguí jugando Federal. Tuve tres llamados pero hoy estoy pensando en otra cosa", contó Damián a LMCipolletti.

La Amistad le ganó a Deportivo Roca por 2 a 1 en un partido muy duro el último domingo.

la amistad liga 25.jpg

"Me encontré con una Liga muy competitiva. Hoy todos le quieren ganar a La Amistad, es el equipo a vencer. Creo que eso está bueno para nosotros también. Pasó con Roca, San Isidro y con Pillmatún. Sabemos que la Liga va a estar muy competitiva porque va a haber descensos a mitad de año. Es una linda presión mantener y mejorar lo que se hizo el año pasado. Hay que trabajar en eso", enfatizó el protagonista.

La Amistad ganó Apertura y Clausura el año pasado, pero para esta temporada cambió de entrenador y lo dirige Fernando Fernández. "Tenemos un equipo dinámico a la hora de presionar, que es lo que nos pide Fernando. Y Después tenemos con qué jugar, me encontré con chicos que vienen de Cipo que hacen la diferencia cuando entran", mencionó Jara en relación a jugadores como Alex Salvo, que entró ante Roca y marcó el gol del triunfo.

la amistad jara y torres.jpg

En ese contexto, Damián tiene una alta valoración por el lugar que ocupa en el conjunto celeste.

"Trato de ayudar desde el lugar que me toca, aconsejarlos, guiarlos. También está Kevin Guajardo, que es un gran jugador y eligió quedarse por esa estabilidad que te da el club a cierta altura de la vida. Estoy contento, hace rato no me sentía así. Es un club que está preparado para pegar el salto porque tiene todo. Falta ese último empujón y lo vamos a buscar", avisó.

La dolorosa salida de Cipo

"En esta etapa de mi vida estoy buscando esto. En Cipo no lo tuve el año pasado, cobrábamos tarde, hasta en cinco veces, y hasta dos meses atrasados. Eso no es factible para nadie así que puse muchas cosas en la balanza", explicó el defensor.

Jara es uno de los tantos jugadores de experiencia que no continuaron en Cipo. El año pasado tanto él como Manuel Berra, Lucas Argüello, Henry Sáez y otros de larga trayectoria le pusieron el pecho a una situación compleja que terminó con el equipo jugando la Reválida y manteniendo el categoría.

"En mi caso me fui un poco triste porque yo soy hincha del club. Tengo amigos y voy a ir a la cancha cada vez que pueda. Solo nosotros sabemos lo que pasamos el año pasado y no es la primera vez. He jugado lesionado, enfermo y nos vamos de esta manera", se lamentó.

"Uno internamente hace un balance personal y no fue malo, más allá de los resultados. Por eso también tuve la suerte de que me hayan llamado equipos del Federal. Pero no estoy en condiciones de hacerlo porque los sueldo terminan siendo muy bajos. La gente piensa que somos millonarios, que cobramos bien, pero el año pasado nos pasó que estábamos un mes y medio o dos atrasados, nos pagaban en cuatro o cinco veces. Pagabas la boleta de luz o gas y te quedabas sin plata".

Para Damián el proceso tiene sus idas y vueltas, pero está convencido de haber tomado una decisión correcta. "Es doloroso ver a otros equipos, ver la pretemporada y yo tengo esa espina de jugar un año más o dos, porque me siento bien. Pero puse las cosas en la balanza, no me arrepiento y estoy agradecido a La Amistad por la posibilidad", repitió.