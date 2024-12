Cómo se armará el club Cipolletti de cara al próximo Federal A

"Soy un enfermo del fútbol y veo todo. Siempre me encanta ver. La intención siempre es mejorar, ver qué podemos llevar", dijo Bastías en diálogo con Juan Pablo Andrez, periodista de LMNeuquén.

"La pretemporada va a empezar los primeros días de febrero. Tenemos todo diciembre para definir al cuerpo técnico. Estamos hablando con tres opciones, sin apurarnos. Estamos hablando y viendo qué es lo mejor. La idea de nosotros es ir por tres años, por el proyecto que tanto anhelamos. Llevar lo mejor de la zona que se pueda llevar y errarle lo menos posible en las incorporaciones y el cuerpo técnico. Nada asegura nada, pero trataremos de equivocarnos lo menos posible, porque las inversiones pueden ser pérdidas y la pérdida es plata, entonces tenemos que apuntar a eso. Por eso yo estoy acá y hay gente viendo Cipolletti-Oro, para ver qué podemos hacer", detalló el dirigente.

cipolletti.png Así está La Visera de Cipolletti.

Oportunidades para jugadores de la zona

De las palabras de Bastías se desprende que habrá chances para los jugadores de la región, si alguno se destaca. "El domingo pasado fui a ver Maronese-La Amistad, fui a ver Alianza-Pillmatún, fui a ver a Independiente, casi todo lo que pude lo fui a ver. Obviamente también a los jugadores del club. Después decidiremos cuando se conforme el cuerpo técnico a quien buscamos", relató y agregó: "Los jugadores de la zona se tienen que convencer que pueden jugar. Porque está en ellos, está en la cabeza, en lo que puedan hacer y convencerse que no son menos que los demás. Pasa que si no están convencidos, no se entrenan, no lo hacen profesionalmente, es difícil. Va en ellos, cómo se cuidan y como se entrenan" .

Uno de los momentos de mayor responsabilidad fue cuando Bastías armó el plantel para el torneo de 2023. "Con Lovrincevich fue más difícil porque teníamos solo tres jugadores. La idea es que la segunda línea sea toda la zona y el que esté para jugar el Federal, lo va a ser. Nada nos garantiza nada. El torneo pasado trajimos jugadores caros y terminaron jugando los chicos. Entonces a eso apuntamos, a equivocarnos lo menos posible", advirtió.

En cuanto a la participación de La Amistad, que sigue en carrera y enfrentará a Don Bosco de Zapala en el Regional Amateur, Marcelo expresó su deseo de que siga avanzando y enfrentarlo a futuro: "Soy de la ciudad y quiero que ascienda La Amistad. Le tengo fe, tengo buena relación con su presidente. Hoy estoy a cargo del fútbol del club (Cipolletti), pero hincho por La Amistad (en el Regional). Además de que implicaría menos gastos, sería mejor para la competencia de la zona".