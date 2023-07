Cipolletti: con Argüello y Pettinerolli, el gol es un pase a la red

Cipolletti tiene jugadores que no se ven en todas las canchas. Dos de ellos son Lucas Argüello y Fernando Pettinerolli, actores fundamentales en el triunfo 2-1 sobre Santamarina de Tandil el último sábado, que depositó al Capataz en el tercer lugar de la zona A del Federal, en puestos de clasificación.

Pettinerolli definió con sutileza por encima de Juan Pablo Mazza, en lo que fue otro pase a la red. "Tengo que tratar de seguir así. Me siento cómodo en velocidad con la pelota. A veces las cosas salen y otras veces no, pero hay que seguir metiéndole para que lleguen los frutos", declaró el "7".

cipolletti pettinerolli 2.png

Argüello también tuvo un tiro libre en la etapa inicial que pasó cerca. "A seguir intentando con práctica. Todo lo que pueda aportar para el equipo es bienvenido. Estoy brindado 100% en Cipolletti y ojalá que podamos terminar el año como queremos", enfatizó al respecto.

En cuanto al trámite del durísimo partido contra Santamarina, el volante describió: "Se hizo en la mitad de cancha de mucho ida y vuelta. Por momentos no podíamos hacer dos o tres toques. La cancha está media jodida, pero pudimos ganar que era lo importante y estamos metidos donde queríamos" y agregó "parece que si no se sufre no vale. Muy contento por la victoria, estamos metidos donde queríamos. Hicimos un esfuerzo enorme".

Fernando es pieza clave por derecha para el conjunto rionegrino. Además del primer gol, armó la apilada que terminaría con el penal a favor en el minuto 54', que luego fue cambiado por gol a través de Favio Cabral. "Los primeros tiempos cuesta bastante, hay que marcar más. Los segundos tiempos se me hacen más fácil. Hay que ir ganando los partidos que nos quedan e ir sumando", explicó Petti.

Cipo ganó cinco, empató uno y perdió dos desde que llegaron el DT Darío Bonjour y los refuerzos. "Pudimos cambiar el chip, nos venía costando demasiado. Ahora lo difícil es mantenerse, hay que seguir trabajando durante la semana por este sendero que venimos bien y hay que aprovecharlo", subrayó el exDon Bosco de Zapala.

El Albinegro llegó a 30 puntos y está tercero en la zona A, donde mandan Olimpo (42) y Villa Mitre (40). La victoria del fin de semana era fundamental porque este miércoles habrá fecha entresemana y Cipo tiene libre, para luego viajar a Chubut para visitar a Germinal.

"A descansar y esperar para ir a Rawson, que es un partido muy difícil", destacó Argüello, mientras que el Rayo coincidió: "A poner la mente en Rawson que tienen un equipo duro y más en su cancha".