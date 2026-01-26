Blooper del arquero de Instituto y gran actuación de Franco Amarfil en la victoria de Platense

El cipoleño fue titular nuevamente en su nuevo club y cumplió una tarea positiva en el triunfo sobre la Gloria.

El volante, que pertenece a Cipolletti, disputó su segunda fecha con la camiseta del Calamar.

El calendario futbolero este año será apretado por el Mundial, que se disputará a mitad de año en Estados Unidos, Canadá y México. En este contexto, la segunda fecha del Apertura de la Copa de la Liga comenzó al día siguiente y en el único adelanto de la jornada, Platense derrotó 2 a 1 a Instituto de Córdoba en Vicente López con Franco Amarfil como titular y pieza esencial.

El cipoleño fue el equilibrio y la salida limpia en el mediocampo, siendo muy destacado incluso por los periodistas ESPN a cargo de la transmisión del partido.

Fue el segundo encuentro con la camiseta del Calamar para Amarfil , cuyo pase pertenece a Cipo , luego de extender su contrato y salir nuevamente a préstamo.

El volante, que fue campeón de la Copa Argentina con Independiente Rivadavia en la temporada pasada, ya había sido de la partido en la igualdad sin goles del comienzo del campeonato, ante Unión, en Santa Fe.

Una victoria merecida

Platense fue superior y justificó el triunfo, sobre todo en la etapa inicial.

El primer tanto de la tarde lo anotó Franco Zapiola, quien aprovechó un grave error defensivo del rival. Primero rechazó mal Alarcón, pero el blooper lo protagonizó el arquero Manuel Roffo, que falló en la búsqueda de la pelota y se pasó de largo.

UN REGALITO... Mala salida de Roffo y gol con el arco libre de Zapiola para el 1-0 de Platense contra Instituto.



— SportsCenter (@SC_ESPN) January 26, 2026

En el complemento, la visita mejoró sensiblemente. A partir de esa levantada futbolística, la Gloria llegó al empate luego de una gran jugada colectiva y el toque a la red de Alex Luna, el mejor jugador que tiene el equipo de Daniel Oldrá.

Fue entonces que a los 30' apareció Amarfil con un soberbio cambio de frente para Juan Gauto, desde el medio hacia la posición del wing izquierdo. El delantero metió un centro perfecto y el recién ingresado, Tomás Nasif, cabeceó al gol con notable efectividad.

CENTRO DE GAUTO Y CABEZAZO DE NASIF: se juntaron los pibes de Platense y llegó el 2-1 ante Instituto en el Ciudad de Vicente López.



— SportsCenter (@SC_ESPN) January 26, 2026

El "amigo" Amiconi

El árbitro del encuentro fue Bruno Amiconi, uno de los que construyó su carrera como juez profesional de fútbol con un sinfín de desempeños "polémicos" en el Federal A. Tuvo un breve paso por Primera Nacional y hoy se consolida como juez principal en la Liga Profesional.

Entre tantos desempeños cuestionables estuvo aquel en La Visera, cuando cipo salió perjudicado por su tarea contra Villa Mitre y perdió 2 a 1.