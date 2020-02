Al respecto de la gata, la mujer la describió como "mansa, tranquila y cariñosa" y, además, que dormía todo el tiempo en la vereda sin molestar a nadie.

Descuartizador de gatos El descuartizador de gatos volvió al ataque

La dueña del animal se acercó a la Comisaría Cuarta para radicar la denuncia correspondiente. También interviene en el caso el Ministerio Público Fiscal de Cipolletti.

Fuentes judiciales informaron a este medio que el médico de la Policía indicó que el animal fue atacado por un perro de la calle. No obstante, los vecinos están seguros de que se trató un acto de crueldad animal porque en el cuerpo de la gata "no había baba y no se veían heridas provocadas por dientes".

El descuartizador

El sospechoso es conocido en la localidad, tiene problemas pisiquiátricos y cuenta con un largo historial de antecedentes por hurto. Sin embargo, nunca se logró comprobar que fuera el autor de los atroces actos de crueldad animal. En marzo de 2019 tuvo que presentarse ante la Justicia para responder por otro hecho por el que era investigado, pero no pudieron avanzar con el proceso porque tuvo un brote y debió ser trasladado al hospital Dr. Pedro Moguillansky.

