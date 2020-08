Covid: la mayoría de los cipoleños graves son jóvenes

Sólo en el hospital cipoleño, hay cinco adultos jóvenes con coronavirus, en ese rango etario, que están internados en terapia intensiva y reciben asistencia mecánica respiratoria desde hace más de 15 días. Alguno de ellos podrá sufrir sobrepeso, pero no hay otras co morbilidades que compliquen su situación.

"Estamos viendo con preocupación que la enfermedad es muy virulenta. El comportamiento que tiene este virus me recuerda al H1N1. En cuestión de días u horas, el paciente se prende fuego. Cuando ingresan a la guardia, las placas que les hacemos son tremendas", advirtió la referente del Comité de Crisis, en diálogo con LMCipolletti.

Empiezan con un poco de tos y para cuando llegan a la guardia, ya tienen dificultades para respirar. Muy rápido evolucionan hacia una neumonía. En los pacientes graves del hospital, el virus afecta severamente ambos pulmones.

El problema es que el virus puede iniciar como un simple resfrío; y si la persona es sana y joven, como está ocurriendo, puede que no le preste atención. Tampoco es recomendable acudir en masa a los centros asistenciales por cualquier dolencia. Pero si hay tos, fiebre persistente y otros síntomas, en cualquier caso es conveniente hacer la consulta.

"Hay que ser cautos y prestar atención a las señales de alarma", acotó Muñoz.

Por eso, el foco de preocupación, en este momento, se concentra principalmente sobre la población activa, que trabaja, sale de su casa, circula, mantiene reuniones y tal vez cree que el virus no le afectará mucho.

"Por favor, limitemos el daño. Tratemos de bajar al máximo la actividad, todo lo que sea innecesario. Adolescentes y niños no deambulen, que salga sólo la gente esencial. No sociabilicen, no mantengan reuniones, no dejen salir a los chicos a jugar con amigos. Es importante evitar los encuentros", cerró la directora del hospital.