Las dosis serán repartidas entre el hospital de Ingeniero Huergo, Cervantes, Chichinales, Cinco Saltos, Catriel, Campo Grande, Fernández Oro, Choele Choel, Beltrán, Chimpay, Lamarque, Pomona, Belisle, Río Colorado, San Antonio, Valcheta, Sierra Grande, Las Grutas, Conesa, El Bolsón, Ñorquinco, Comallo, Pilcaniyeu, Jacobacci, Los Menucos y Maquinchao.

La secretaria de Políticas Públicas, Mercedes Ibero, explicó que “llegaron las 2250 dosis de Nación, por ahora con los tiempos requeridos por la logística que se armó serán destinadas a los hospitales que aún no habían recibido, en localidades del Alto Valle, Valle Medio y Región Sur”.

Vacunación covid Covid-19: llegó el segundo lote de vacunas para distribuir en hospitales de Río Negro Anahí Cárdena

“Ahora se realizará toda la logística para preparar cada una de las conservadoras con el objetivo de que salgan manteniendo el frío, con los datalogguer para controlar esa temperatura y para que a lo largo del día de hoy y hasta mañana a la mañana lleguen a toda la provincia”, remarcó la funcionaria.

En relación a los destinatarios, Ibero afirmó que “se continuará vacunando al personal de salud, no ahora los de Terapia Intensiva, porque en estos hospitales no hay, pero si en los consultorios o las guardias que están recibiendo pacientes con COVID-19, no cubrimos con esto a todo el personal, pero si a los que tienen contacto”.

“Es un gran trabajo, hace un tiempo largo que venimos preparando todo esto y realmente es emocionante el trabajo de todo un grupo, en el Ministerio de Salud, por ejemplo, el equipo de vacunación de los hospitales, al llegar la dosis, todo lo que se hizo en cada lugar que se va a vacunar, respetar los tiempos, las distancias, cuidar a las personas, una gran logística”, concluyó.