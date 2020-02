Coronavirus: aplican un protocolo en los aeropuertos neuquinos

Soledad Rey, directora general de Epidemiologia e Información en Salud del Ministerio de Salud de la provincia, explicó que se les ofrecieron una serie de pautas a los trabajadores de los aeropuertos para que sepan cómo actuar y a quién llamar en caso de que detecten casos sospechosos.

Sin embargo, señaló que el riesgo es bajo en Neuquén porque no existen vuelos directos que conecten a la provincia con otros países, por lo que los viajeros que puedan haber estado en contacto con el virus pasan antes por uno o más aeropuertos, en los que ya comenzaron los controles para reducir la propagación de la enfermedad.

El virus Covid-19 se expandió con rapidez más allá de Wuhan, capital de la provincia china de Hubei y donde se cree que comenzó la enfermedad. La confirmación de muertes de personas contagiadas en Europa y la aparición de un caso en Brasil encendieron las alarmas sobre el posible desembarco del virus al resto de los países de América. Las bolsas en el mundo reaccionaron de forma negativa y desde el gobierno de Estados Unidos aclararon que hay que estar alertas.

Según explicó Rey, un caso es considerado sospechoso cuando se detecta a una persona con síntomas de un cuadro similar al de cualquier afección respiratoria, como tos, fiebre, congestión nasal o dolores musculares, a lo que se suma el haber estado en los últimos 14 días en países donde haya casos confirmados de la enfermedad. También se aplica a aquellas personas que manifiesten haber estado en contacto con personas afectadas.

Afirmó también que el Ministerio de Salud de la Nación aún cataloga el riesgo como bajo, por lo que sólo se hacen controles a personas que provengan de China o de Italia. “No hay vuelos directos entre Argentina y China, por lo que estos pasajeros pasan por controles en otros países, pero sí hay rutas directas con Italia, por lo que se dispuso esta medida”, detalló.

Para la población, se recomiendan las mismas precauciones que se ofrecen para prevenir otras enfermedades respiratorias, como el lavado de manos o el uso de pañuelos descartables. “A aquellos que presenten un cuadro gripal y hayan estado en los países afectados, les pedimos que se acerquen al centro de salud más cercano”, aclaró.

Neuquinos en la Provincia, por ahora tranquilos

A pesar de que la confirmación de un caso de coronavirus en Brasil encendió las alarmas para los países de América Latina, aún no se sintió un incremento en las consultas de neuquinos con respecto a esta afección. Desde las farmacias de la ciudad aclararon que no ha crecido la venta de barbijos, aunque cuentan con un stock necesario para hacer frente a una suba en la demanda si es que la enfermedad llega a la Argentina. En Neuquén aún no se registra un temor con relación a la rápida propagación del coronavirus. Los farmacéuticos, que son los primeros en recibir consultas de los vecinos, aclararon que no se nota ningún hecho fuera de lo normal ya que no se solicitaron más barbijos u otros elementos de protección.

Federico Álvarez, de farmacias Global, aclaró que las sucursales están provistas de todos los elementos necesarios para atender la demanda en caso de que se confirmen casos en la región.

Como se trata de una zona volcánica, los locales siempre tienen barbijos en stock.

