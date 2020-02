Laura Pérez es una reconocida psicoanalista de Cipolletti. El 18 de enero pasado partió hacia China junto con su amiga, la médica Viviana Herrera. Ambas integraban un contingente de 18 personas que tenían el objetivo de conocer los lugares más tradicionales y emblemáticos del gigante asiático, pero el brote de coronavirus que ya se cobró más de 2.100 vidas convirtió el tour en una pesadilla. Las argentinas tuvieron suerte y pudieron volver antes de que los vuelos quedaran cancelados, y para asombro de todos, al ingresar al país nadie las controló ni les ofreció ningún tipo de recomendación sanitaria preventiva.

“Estuvimos con probabilidades de un potencial contagio, y en Argentina se corrió el riesgo de que ingresen personas infectadas. En todas las ciudades que visitamos hubo personas contagiadas. Podría haber pasado perfectamente que ingresemos con coronavirus, y nadie se enteraba. En Argentina fue el único lugar donde no nos aislaron del resto de los pasajeros del aeropuerto y ni siquiera nos controlaron la temperatura. Tanto en China como en Dubái bajamos y subimos al avión por un ingreso especial y con certificados médicos emitidos tras el control sanitario, que informaba el estado de salud. En Ezeiza, apenas bajamos, nos mezclaron con el resto como si nada pasara. Por qué correr ese riesgo”, contó Pérez en diálogo con LM Cipolletti.

China coronavirus Las cipoleñas estaban en china en plena crisis de coronavirus.

Dijo que en China compartieron espacios con ciudadanos, y que muchos de ellos no llevaban ni barbijos, existiendo un potencial riesgo de contagio. “Al llegar a Argentina ni siquiera habíamos cumplido el tiempo mínimo en el que se pueden expresar los síntomas, porque no había pasado dos semanas. Podríamos tenerlo y no saberlo. Podría haber pasado, y tuvimos suerte que no pasó, y que nosotros de manera individual tomamos todos los recaudos correspondientes”, expresó.

Pérez contó que desde Beijing viajaron a Dubái donde hicieron una escala, y que en ambos aeropuertos los controles fueron muy estrictos. Al salir de China les hacían un examen y certificaban que el país permitía la salida de pasajeros que no tenían síntomas. Al llegar a Dubái los ingresaron con un micro aislados del resto de los viajeros a un salón externo. Allí también fueron controlados por personal sanitario, todos con trajes antibacterias. Ese país sólo permitía pasajeros provenientes de China en situación de paso, y no aceptaban su estadía. “Nosotros, con todo lo que estaba pasando, habíamos decidido terminar nuestro viaje conociendo Dubái, pero no nos permitieron quedarnos en la ciudad. Sólo se podía hacer escala en el aeropuerto”, relató la cipoleña.

El regreso a Argentina

“Fueron 29 horas de viaje arriba del avión, y todo el tiempo debíamos tener los barbijos puestos. La cónsul en Shanghái nos recomendó estar todo el tiempo con barbijos y no estar en grupos grandes. Llegamos separados; un grupo llegamos el 31 de enero y el otro el 3 de febrero. Todos quedamos en contacto y ninguno presentó síntomas”, contó Pérez.

Una vez en Cipolletti, la psicoanalista optó por aislarse en su casa durante dos semanas para prevenir cualquier tipo de problema.

“Estuve dos semanas sin tener contacto con público; suspendí mi trabajo y evité el contacto físico con miembros de mi familia. Mi marido suspendió sus actividades por una semana, y después de cumplido los 14 días comencé mi rutina con normalidad. Todos los recaudos fueron individuales porque nadie nos exigió nada, ni siquiera nos informaron de manera preventiva”, añadió la mujer.

“Me sorprendió mucho que en Argentina no se haga nada al respecto. Me preocupó. Vinimos de Shanghái y nadie nos preguntó nada. Saben de dónde venimos, las valijas dicen el nombre de la ciudad, pero no se encendió ninguna alarma. Estuve por tres aeropuertos argentinos como si nada, llenos de gente. Pasé por Ezeiza, Aeroparque y el de Neuquén. Te sentís insegura. Yo tomaba mis propias medidas de resguardo, pero esto no pude quedar a cargo de cada persona”, cuestionó.

Laura Pérez coronavirus

Afirmó que la gente debe recibir indicaciones de alguien, de algún profesional.

“No todo el mundo tiene acceso a la información que nosotros pudimos tener, gracias a que buscamos. No es una pavada, murió mucha gente. Imagínate que no nos animábamos a sacar el vuelo de Buenos Aires a Neuquén porque imaginábamos que quizás íbamos a quedar en cuarentena o algo, pero nada de eso pasó”, explicó.

Una ciudad fantasma

Antes de viajar había algunos rumores de un virus en China y les recomendaron llevar barbijos. “Pensamos que era algo propio del país, y lo llevamos por respeto. Nunca nos imaginamos lo que iba a pasar”, indicó Laura.

Tres días luego de su arriba al país asiático, comenzaron las primeras noticias sobre el coronavirus.

“Estábamos en Shanghái y alcanzamos a recorrerla antes de que cierren todo. Estuvimos en la Muralla, la Ciudad Prohibida y el Palacio de Verano. Pero el mayor atractivo era vivir el Año Nuevo Chino, previsto el 25 de enero, pero quedó suspendido por orden del presidente Xi Jinping. Ahí nos empezamos a preocupar, porque para suspender el festejo más importante del país debía ser algo muy grave. De ahí en más todo empeoró”, relató la cipoleña.

Añadió que los chinos no podían salir de su casa, y las calles estaban vacías. Toda la situación de los argentinos se complejizaba por la barrera del idioma. “Había carteles, pero no había manera de entenderlos. Sabíamos que algo pasaba, algo grave, pero no comprendíamos bien la situación”, contó.

China coronavirus Las calles en China estaban completamente vacías por el temor al virus.

Detalló que el hotel en el que se alojaban estaba vacío, y prestaban los servicios mínimos. “Teníamos miedo de quedar en cuarentena, aislados. De un día para el otro la ciudad se vació, todos cumplían la recomendación del gobierno. Tuvimos que cambiarnos de hotel por un caso positivo, y en el que nos alojamos no prendían la calefacción y hasta nos cortaron la luz. Nos costaba encontrar comida porque los lugares estaban todos cerrados. La situación era crítica, casi tétrica”, relató la cipoleña. Ahí decidieron irse del país y comenzaron a planificar su partida.

“En ese momento no teníamos temor del virus porque la tasa de mortalidad no era alta. El mayor miedo era quedarse en alguna ciudad sin poder salir, aislados. Por suerte pudimos evitar el aeropuerto de Cantón, que no es internacional, y llegar a Shanghái. Al día siguiente cerraron el aeropuerto de Cantón y la ciudad quedó aislada”, explicó. Desde Shanghái partieron hacia Dubái.

En China la Policía no dejaba caminar en grupo ni sin barbijos. Si veían amontonamientos, se bajaban y los separaban. En los pocos lugares donde pudimos entrar, nos tomaron la temperatura con un equipo láser. Ni te preguntan.

China coronavirus Las calles en China estaban vacías por el temor al virus.

