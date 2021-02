En la ciudad, desde hace ya un tiempo se viene observando un creciente relajamiento en personas que o directamente no utilizan el implemento o se lo ponen mal, ya que dejan la nariz expuesta, con lo que se pierde el efecto protector y preventivo. El comportamiento comenzó con las salidas recreativas, especialmente entre quienes salían a correr o andar en bicicleta. Sin embargo, ya es común cruzar gente sin barbijo en la calle o en comercios.

Consultada sobre la situación, la funcionaria lamentó que, a esta altura de la pandemia, habiendo pasado diez meses de las restricciones sanitarias impulsadas por el Estado nacional y existiendo una amplia información sobre el Covid-19 y sus potenciales efectos nocivos para la salud, todavía haya personas que no acatan la obligatoriedad de las también llamadas mascarillas. En la ciudad, los comerciantes son responsables solidarios del cumplimiento de la norma: no pueden atender a quienes no tengan barbijo colocado, entre otras medidas preventivas.