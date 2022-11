Conformidad y satisfacción por el acuerdo salarial en el municipio

Satisfacción en los gremios municipales por el acuerdo salarial que se cerró este miércoles con el Ejecutivo de la comuna, cuyas autoridades también tienen motivos para celebrar porque lo pautado para los haberes no pone en riesgo la estabilidad económica y financiera del Municipio, pese al esfuerzo que se ha realizado para ofrecer un incremento que cerrará la paritaria con una mejora anual de 106,2%.

Así, entre los representantes obreros se contaron los referentes Marcelino Jara, de Soyem; Elio Vega, de ATE; Mirian Montiel, de Upcn; y Néstor Rubén Andrés, secretario adjunto de Sitramuci, que encabezó su entidad, ya que su titular, Omar Meza, no pudo estar presente.

Lo pactado prevé un 23% de aumento para la parte final del año, a efectivizar en tres cuotas acumulativas, con el siguiente esquema de aplicación: un 5% en noviembre, que se sumará al 5% ya programado para el mes desde la paritaria anterior; un 12% en diciembre; y un 6% a abonar el 15 de enero, por planilla complementaria. El acumulado anual alcanzará así un 106,2%, a lo que habrá que sumar el bono navideño de 6.000 pesos, a pagar en dos cuotas, una de 4.500 pesos antes de Navidad y la otra, con la tercera cuota del arreglo a mediados de enero.

El intendente Di Tella enfatizó que se trata de "un buen acuerdo alcanzado a través del diálogo" y puso de relieve el hecho de que se hayan superado las proyecciones de la inflación anual, que rondará un 95-98 por ciento.

Destacó que la propuesta del Ejecutivo ha sido la mejor que se podía presentar sin afectar la economía y las finanzas de la comuna, muy golpeadas, como toda la sociedad, por el proceso inflacionario. Recordó que el actual presupuesto municipal se elaboró contemplando una inflación anual del 40%, lo que ha sido sobrepasado considerablemente por la implacable realidad del país.

Por eso, el esfuerzo en materia salarial es el máximo que puede efectuar hoy la comuna, teniendo en cuenta que "no nos podemos comprometer a pagar lo que no podemos pagar". Indicó que este 2022 ha sido "un año complejo" para la economía nacional y en el Municipio no solamente se han encarecido los insumos que adquiere, sino que también algunos se han vuelto escasos y difíciles de conseguir.

Recuperar algo lo perdido

En los gremios, había alegría por lo conseguido, aunque no total, dado que hay muchos trabajadores con sueldos demasiado bajos, lo cual se seguirá tratando de corregir en futuras negociaciones. Pero, el 106,2 por ciento de incremento es un porcentaje prácticamente histórico por su magnitud, además que es la primera vez en mucho tiempo que en una negociación anual no se perderá frente a la inflación.

El dirigente Marcelino Jara recordó que llega a un 23% el desfasaje negativo que se viene acumulando en los haberes frente a la inflación, motivo por el cual los puntos que ahora permitirán ganarle a la escalada inflacionaria servirán para empezar a recuperar algo de lo perdido. Y en buena hora.

Agregó que en adelante se seguirá avanzando en el proceso de pase a planta de personal contratado y en la evaluación de las subrogancias. Y aclaró que el monto de las asignaciones familiares que cobra el personal se irán incrementando, mes a mes, de acuerdo con las cuotas del acuerdo salarial.

En tanto, el referente de ATE, Elio Vega, expresó su "conformidad" con lo acordado, tanto por el porcentaje del aumento como por el poco tiempo en que se instrumentará. Señaló que serán apenas 50 días en que se liquidará el total de lo convenido, lo que representa, por sí mismo, un logro a resaltar.