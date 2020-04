Concejales del PRO piden flexibilizar la cuarentena

“Esta medida tomada por el intendente no va a solucionar nada, Llega tarde porque ya tenemos circulación comunitaria. Lo único que queda por hacer es que quienes tangan síntomas se guarden y eviten contagiar. Los mismos expertos que conforman el Comité dijeron que no hubo una aceleración de los contagios en la ciudad y que las restricciones no eran una medida acertada”, dijo Boschi en diálogo con LM Cipolletti.

La edil pidió que la cuarentena comience a flexibilizarse, tal cual lo está haciendo Neuquén. “Por ahora tenemos once casos confirmados activos. Lo único que puede justificar estas restricciones es que exista información que no nos estén contando. Eso nos hace sospechar sobre la realidad sanitaria de Cipolletti. Queremos creer en los números que difunden y que no hay más contagios de los que se difunden. Al menos, con esta medidas, es la sensación que dan”, expresó la funcionaria. Y agregó: “Si hay más casos de los que dicen, que lo informen. Falta una comunicación clara”, remarcó.

Según contó Boschi, desde el bloque del PRO en el Concejo Deliberante presentaron ordenanzas para flexibilizar el aislamiento que no fueron consideradas. “Presentamos proyectos para flexibilizar y que algunos sectores empiecen a trabajar; rubros como venta de calzados y de ropa. Son los minoristas, de distribución pequeña, los más afectados y que incluso Nación los autorizó a vender como delivery. Necesitan trabajar, porque si no la crisis económica va a dejar efectos más graves que la propia pandemia”, indicó.

Desde el bloque indicaron que tiene buena relación y comunicación con Di Tella, aunque expresaron su oposición al cobro del estacionamiento medido, el bloqueo de los accesos y las restricciones comerciales, pero aseguran que no fueron escuchados.

LEÉ MÁS

Un cipoleño experimenta con rayos ultravioletas para matar al coronavirus

Empleados de supermercados insisten en reducir la jornada

Descartaron una docena de casos en Río Negro