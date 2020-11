Concejales cipoleños piden autorizar el Ibuprofeno Inhalado

“Provincias como Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Santa Fe, La Rioja, Jujuy, Salta y Tucumán ya lo están aplicando con buenos resultados ya que según los especialistas este tratamiento busca evitar que el paciente necesite respirador artificial”, fundamentaron en la iniciativa.

Agregaron que, teniendo en cuenta la situación crítica de ocupación de camas en el hospital y clínicas de Cipolletti, la aplicación de Ibuprofeno Inhalado podría resultar una buena herramienta para terminar con el colapso del sistema de salud y garantizar la atención.

ibuprofeno inhalado

Flavia Boschi explicó a LM Cipolletti que este proyecto es para Cipolletti únicamente. “Es un pedido para adherir tanto al proyecto de diputados que promueve este tratamiento de uso compasivo como una invitación a las clínicas a que lo apliquen a través de un consentimiento informado”, expresó.

“Hace algunas semanas atrás aprobamos una ordenanza de comunicación en donde pedíamos la donación de plasma convaleciente y yo me pregunto por qué no podemos aprobar un tratamiento, que a pesar de no estar autorizado por la Anmat, tiene resultados positivos, no es de riesgo y queda bajo la responsabilidad de cada paciente”, comentó.

La concejal agregó que con el plasma convaleciente tampoco está demostrado que los pacientes mejoran. “Me parece que llegó el momento de probar otras alternativas que existen, que son seguras y que pueden mejorar notablemente según médicos especialistas como Dante Beltramo que se dedicaron mucho tiempo a investigar sobre el ibuprofeno”, indicó.

Días atrás, en diálogo con LM Cipolletti desde el Comité de Bioética indicaron que no avalan este producto.

La coordinadora del CBIC, Berta Vera, aclaró que no avalan en absoluto el uso de ibuprofeno inhalado porque es una droga que no está aprobada por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT. Tampoco hay evidencia científica sobre su eficacia o ineficacia. "No hay nada para el Covid, esa es la realidad, se tratan sus efectos", acotó.

Sin embargo, reconoció que "la presión es grande cuando hay tantos casos y no hay con qué afrontar la enfermedad". Además, recordó que otras provincias legislaron a pesar de que su uso no está autorizado. Llegado el caso, agregó: "El personal tiene que tener un respaldo".

"No podemos cerrar los ojos. Se está vendiendo, es re barato y en muchos lugares está pasando que los pacientes o familiares acuden con el frasquito y le dicen al personal 'póngame esto'", contó Vera en ese momento.

Mercedes Ibero, secretaria de Políticas Públicas del ministerio de Salud de Río Negro, también se ha manifestado en contra de su utilización.

“Respecto al Ibuprofeno no hay autorización desde el Ministerio de Salud de la Nación ni de la Anmat para su uso, y no existen ensayos clínicos. Nosotros no podemos hacer algo sin el aval de alguna entidad, o un ensayo clínico. El ibuprofeno lo tomamos vía oral y sabemos que en esa forma de administración produce tal efecto, en otra forma no hay nada que demuestre un efecto. No hay investigación científica y por lo tanto no es seguro”, explicó en conferencia de prensa.