Lo atraparon con más de medio kilo de marihuana y atacó a la Policía con un machete

Los uniformados fueron por un incendio, pero sorprendieron a un sujeto con la droga. Intentó escapar y luego reaccionó violentamente.

Un hombre fue sorprendido con más de medio kilo de marihuana en El Bolsón y atacó a la policía con un machete.

Un hombre de 30 años de edad que fue sorprendido con casi 600 gramos de marihuana atacó con un machete a los policías que participaron en el procedimiento.

El hecho ocurrió en El Bolsón, cuando los uniformados de la Comisaría 12 concurrieron a la zona de Loma del Medio, ubicado al oeste de la localidad, donde se había desatado un incendio.

El siniestro se registró el domingo al mediodía y había sido alertado mediante un llamado al 911 RN Emergencias.

Comisaría 12 El Bolsón

Cuando llegó una comisión de uniformados al lugar, vecinos ya habían logrado apagar las llamas en el sector conocido como subida de Greda. Sin embargo, el despliegue policial no se limitó a verificar el incidente. Porque al llegar al acceso del barrio Amancay, los efectivos detectaron a un hombre que circulaba con un bolso y una mochila, lo que motivó una identificación preventiva, indicaron fuentes de la fuerza.

Sin embargo el desconocido adpotó una actitud hostil. Al intentar exhibir su documentación, al sujeto se le cayeron pequeños envoltorios con marihuana. A partir de allí, y "siempre en un clima inicial de colaboración", los uniformados solicitaron revisar sus pertenencias. Dentro del bolso encontraron más cantidad de la misma sustancia, distribuida en bolsas y un frasco.

Pero la escena dio un giro brusco. De manera repentina, el hombre emprendió la fuga a pie hacia un callejón cercano. El personal policial comenzó una persecución que se extendió hasta un terreno con una vivienda precaria.

Salió armado en actitud agresiva

Al ingresar al predio, los efectivos intentaron que el individuo depusiera su actitud. Sin embargo, cuando finalmente salió, lo hizo empuñando un machete. La tensión escaló en segundos: el hombre se puso agresivo y realizó movimientos intimidantes con el arma. Frente a ese escenario, los efectivos actuaron “con rapidez y precisión, logrando reducirlo sin que se registraran heridos”.

En paralelo, una mujer de 29 años que se encontraba en el lugar comenzó a interferir en el procedimiento, dificultando el accionar policial. Ante esa reacción, también fue demorada de manera preventiva para garantizar el control del operativo.

Posteriormente, se dio intervención a las áreas especializadas. Personal de Toxicomanía realizó las pruebas correspondientes, confirmando un total cercano a los 600 gramos de marihuana secuestrada. Además, se detectó la presencia de más plantas de la misma especie en el terreno, lo que derivó en la solicitud de una orden de allanamiento. Mientras tanto, el domicilio quedó bajo custodia policial.

Paraje El Bolsón

Asimismo, se dio intervención tanto a la Justicia Federal, por la posible infracción a la Ley 23.737, como a la Justicia provincial por los hechos de violencia y resistencia. En tanto que los detenidos fueron alojados en la unidad policial y puestos a disposición de la Justicia.

Desde la fuerza rionegrina resaltaron que “lo que comenzó como una respuesta a una emergencia menor terminó convirtiéndose en un procedimiento complejo, donde la rápida reacción, la coordinación entre áreas y la firme intervención policial permitieron no solo detener a un hombre armado, sino también avanzar sobre un posible punto de acopio y cultivo de droga en la zona”.