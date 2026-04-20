Fatalidad: un mecánico murió aplastado por un colectivo cuando cambiaba una rueda

El lamentable hecho ocurrió en pleno centro de Catriel. Se presume que hubo una falla en el crique con el que levantaban el rodado.

El hecho ocurrió en la zona céntrica de Catriel, y causó una profunda conmoción en esa comunidad. La víctima era un conocido mecánico del lugar.

Una lamentable tragedia ocurrió poco antes del mediodía de este lunes en Catriel . Un mecánico que cambiaba la rueda de un colectivo en la vía pública falleció al ser aplastado por el rodado .

El incidente se registró alrededor de las 11 en inmediaciones de la esquina de las calles Brasil y Mosconi, pleno centro de la localidad petrolera rionegrina.

Según trascendió, la víctima se aprestaba a cambiar una de sus ruedas. Una hipótesis indica que cuando levantaba la unidad con el crique, el mecanismo habría fallado, cayendo sobre él el rodado, provocándole la muerte. El aplastamiento le habría dañado órganos vitales.

El colectivo es utilizado habitualmente para transporte de personal de empresas petroleras, informó el sitio catriel25noticias, que agregó que se trata de un conocido mecánico de la ciudad. En el lugar trabajan servicios de emergencias y una grúa municipal para levantar el rodado y rescatar el cuerpo del hombre.

También habían convocado al personal del Gabinete de Criminalística para efectuar los peritajes de rigor en busca de información que esclarezca el trágico episodio.

Confirmaron quién era la víctima

Desde el Ministerio Público Fiscal confirmaron que el hombre fallecido fue Guillermo Fabián Guiñazú, de 56 años, un conocido mecánico de la localidad.

Su muerte generó conmoción entre vecinos y trabajadores de la zona, ya que era una persona reconocida en el ambiente.

Peritajes y causa en curso

El médico policial determinó que la causa de muerte fue un paro cardiorrespiratorio traumático.

En tanto, el Gabinete de Criminalística realizó peritajes, toma de muestras y relevamiento fotográfico en busca de establecer con precisión cómo ocurrió el trágico episodio.