Escándalo a la salida del boliche: peleas, piedrazos, un policía herido y un auto dañado

Un hombre fue agredido y cuando llegó la policía, los atacaron a piedrazos. Un efectivo fue herido y un patrullero dañado. Después apresaron al presunto atacante.

El joven detenido tras los violencia incidentes ocurridos en la localidad rionegrina de Chimpay.

Un joven fue detenido y acusado por los delitos de “daño, lesiones y atentado y resistencia a la autoridad” luego de protagonizar un violento episodio frente a un boliche bailable .

El incidente se produjo la madrugada del último domingo en Chimpay , la localidad ubicada en el Valle Medio rionegrino.

Todo se desató minutos antes de las 8, cuando un llamado efectuado al 101 alertó que había estallado una pelea en las afueras del local denominado Sinaloa , ubicado en la esquina de Moreno y San Martín.

Cuando llegó una comisión de policías de la Comisaría 37 se encontraron con un hombre que presentaba signos de haber sido agredido físicamente, por lo que se abocaron a asistirlo, mientras pedían la presencia de personal médico.

Comisaría 37 Chimpay

Sin embargo, el escenario se tornó mucho más violento, porque mientras estaban en ayudando al compañero otras personas que se encontraban en el lugar comenzaron a arrojarles piedras a los uniformados.

Uno de los cascotes impactó en la cabeza de uno de los efectivos, lo que le provocó una lastimadura con sangrado.

Mientras que otros proyectiles impactaron contra uno de los patrulleros, ocasionando la rotura del parabrisas.

Ante la hostilidad expuesta por los sujetos revoltosos, el personal se retiró momentáneamente hacia el nosocomio junto al efectivo herido y el muchacho atendido en primer lugar, quien finalmente se retiró del establecimiento sanitario sin recibir atención médica y sin poder ser identificado.

Encontraron al sospechoso y lo detuvieron

Con posterioridad se desplegó un operativo con refuerzo policial que permitió ubicar al presunto agresor en la vía pública, a escasas cuadras del lugar del hecho, procediéndose a su aprehensión y traslado a la dependencia policial.

Más tarde, el propietario del local bailable “Sinaloa”, donde se registró el inconveniente, radicó la correspondiente denuncia por daños, dado que su vehículo resultó afectado durante el incidente.

Con la intervención del Ministerio Público Fiscal, se dispuso la detención del joven y el inicio de actuaciones judiciales en su contra por los delitos de daño, lesiones, atentado y resistencia a la autoridad.

El agresor, de 19 años de edad, permaneció en condición de detenido hasta horas de la tarde, momento en que se le realizó la formulación de cargos. En tanto que el policía herido había quedado en observación en el establecimiento hospitalario.