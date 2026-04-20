Tragedia en pleno centro: confirmaron la identidad del mecánico que murió aplastado por un colectivo

Ocurrió en la esquina de Brasil y Mosconi. La víctima tenía 56 años y trabajaba sobre el rodado cuando un desperfecto provocó la tragedia.

La tragedia se registró este lunes durante la mañana en el centro de la ciudad. Foto: Gentileza (Radio Ciudad Catriel).

El hecho trágico ocurrió poco antes de las 11 de este lunes en la ciudad de Catriel , en la esquina de Brasil y Mosconi , una zona céntrica y muy transitada.

Un mecánico que realizaba tareas sobre un colectivo murió en el lugar tras ser aplastado por el rodado en plena vía pública.

Desde el Ministerio Público Fiscal confirmaron que el hombre fallecido fue Guillermo Fabián Guiñazú , de 56 años, un conocido mecánico de la localidad.

Su muerte generó conmoción entre vecinos y trabajadores de la zona, ya que era una persona reconocida en el ambiente.

La hipótesis que investiga la Justicia

Según las primeras informaciones, el mecánico se encontraba cambiando una rueda del colectivo cuando ocurrió el fatal desenlace.

La principal hipótesis indica que el crique hidráulico con el que sostenía la unidad habría fallado, provocando que el vehículo cayera sobre él y le causara lesiones fatales en órganos vitales.

image Foto: Gentileza (catriel25noticias.com)

Un operativo en plena calle

Tras el hecho, trabajaron en el lugar efectivos policiales, personal de Criminalística, Bomberos Voluntarios y Defensa Civil.

Para poder retirar el cuerpo, fue necesario utilizar una grúa municipal que permitió levantar el colectivo. Durante el procedimiento, se secuestraron elementos clave como el crique hidráulico y herramientas utilizadas en la tarea.

Peritajes y causa en curso

El médico policial determinó que la causa de muerte fue un paro cardiorrespiratorio traumático.

En tanto, el Gabinete de Criminalística realizó peritajes, toma de muestras y relevamiento fotográfico en busca de establecer con precisión cómo ocurrió el trágico episodio.

La investigación continúa mientras la ciudad intenta asimilar una muerte tan inesperada como devastadora.