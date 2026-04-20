Lo rastreó por redes y cayó con su auto robado: el giro inesperado que terminó con un detenido en Cipolletti

Un joven siguió el rastro de su auto robado y activó un operativo clave. Cámaras, 911 y policías actuaron en minutos.

El vehículo fue rastreado por su dueño en redes sociales y un encuentro reveló la maniobra. Foto: Gentileza.

Todo comenzó con un llamado que no era uno más. Un joven policía de Cutral Co denunció que había sido víctima de una estafa con su auto, pero aportó un detalle clave: ya había localizado el vehículo en redes sociales y pactado un encuentro en Cipolletti .

Esa información encendió las alarmas del sistema 911 RN Emergencias , que activó de inmediato el protocolo de intervención.

El monitoreo urbano jugó un rol decisivo. A través de las cámaras ubicadas en Pacheco y Ruta 22 , los operadores detectaron el auto en la terminal de colectivos .

En el lugar, dos hombres esperaban junto al vehículo. La escena fue seguida en tiempo real y permitió guiar con precisión a los móviles policiales.

El operativo relámpago

En cuestión de minutos, efectivos de la Comisaría 4° y del Destacamento 114° del barrio Manzanar llegaron al punto indicado.

Allí se encontraron con el denunciante, quien presentó documentación que acreditaba una causa por estafa iniciada el 5 de abril en Senillosa. Con ese respaldo, el procedimiento avanzó sin demoras.

Embed

Un detenido y un menor involucrado

Durante el procedimiento, los uniformados identificaron a los ocupantes del vehículo: un joven mayor de edad y un menor de 17 años.

El adulto fue notificado por encubrimiento, mientras que el menor quedó bajo resguardo a la espera de un familiar responsable.

Un final que pudo ser distinto

El auto fue secuestrado y trasladado a una dependencia policial por disposición del Ministerio Público Fiscal.

"Este operativo vuelve a poner en evidencia el valor de la coordinación entre el 911 RN Emergencias, el sistema de cámaras y las unidades policiales en el territorio", destacaron desde la fuerza policial. La rapidez y precisión evitaron que la situación tuviera otro desenlace.