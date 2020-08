Con barreras de cemento, bloquean uno de los accesos a la Isla Jordán

Personal de Obras Públicas colocaba esta mañana algunas barreras de cemento para cerrar el acceso Mastrocola, aunque desde la Ruta 22 hasta donde termina el asfalto de la calle C-10 se podrá seguir circulando, de modo que toda la gente que habita en ese sector podrá salir y entrar sin inconvenientes.

"La idea no es tapar por tapar. Esto tiene un fundamento. Todo lo clandestino pasa por la calle C-10 y no tiene sentido tener dos entradas a la isla, si no podemos dominar una. Por eso, vamos a hacer un compendio de fuerzas para registrar a toda la gente que circula por Julio Dante Salto", sostuvo el jefe de Obras Públicas, Héctor Melo.

Vale decir que por allí pasaron más de una vez camiones repletos de materiales para consolidar los asentamientos de la zona. Hubo varios hechos delictivos cometidos por cuatreros. También denuncias por robo de frutales que autores ignorados talaron de forma indiscriminada en algunas chacras. "Es una entrada sin control que no tiene sentido tener en este momento", reiteró el funcionario municipal.

Debido a la gran afluencia de vecinos que concurren a la isla Jordán, sobre todo los fines de semana, todas las fuerzas de seguridad, incluyendo a Gendarmería Nacional, harán estrictos controles de los que ingresen y egresen por Julio Dante Salto. De los operativos participará personal de Tránsito, Comercio y Protección Civil municipal. También incursionarán algunos empleados del área Deportes para hacer prevención.

De esta manera, el Municipio procura bajar línea a los vecinos de todas las medidas que deben cumplir con responsabilidad social. Esto es, usar barbijo o tapabocas, guardar una distancia de dos metros entre sí, no compartir mate, otras infusiones y utensilios, mucho menos hacer juntadas que están prohibidas y son un foco potencial de nuevos contagios.

Sin embargo, llegado el caso aplicarán severas multas. Está previsto, además, controlar la documentación personal y de los vehículos que pasen por el sector.

"El acceso por calle C-10 se corta para tener un control total de los egresos e ingresos a la isla Jordán, por Julio Dante Salto. Es una medida que tomamos en el contexto de la pandemia. Buscamos dar seguridad y cuidar la salud de toda la población. Todos estamos inmersos en esta situación, y la isla es un centro de recreación donde acude mucha gente y es necesario que lo haga tomando los recaudos del distanciamiento social", expresó la directora de Tránsito municipal, Silvia García.

Precisó que "desde hoy y hasta que lo decida el Ejecutivo municipal estará cerrado el acceso Mastrocola, a la altura de la finalización del pavimento de la calle C-10". Es una medida temporaria, que no tiene fecha de vencimiento.