Comerciantes convocan a reunión por la inseguridad

Para hacer frente a los cada vez mayores niveles de inseguridad que se están observando en Cipolletti, se concretará el lunes 3 de julio una reunión convocada por la Cámara de Industria y Comercio y a la que han sido invitadas autoridades del Municipio y del gobierno provincial, funcionarios del Ministerio Público Fiscal de Río Negro y, en particular, de Cipolletti, jefes policiales y dirigentes vecinales, entre otros representantes de la actividad pública y privada.

Se puede afirmar que el problema de la inseguridad se está volviendo cada vez más candente y para la CIC y para los sectores de los que es referente las cosas no están para darles más vueltas y lo que se impone son decisiones y acciones bien concretas y con cronogramas de cumplimiento efectivo.

Por eso, el dirigente José Luis Bunter afirmó este domingo que él mismo se encargará de hacer público a los cuatro vientos quiénes de los funcionarios que han sido convocados no se hacen presentes. Se ha pedido su presencia con la antelación debida, así que no valdrán excusas para no participar.

Indicó que entre los funcionarios que han sido llamados y se los espera con mucha expectativa figuran la ministra de Seguridad y Justicia, Betiana Minor, el actual intendente Claudio Di Tella y el electo Rodrigo Buteler, el procurador general Jorge Crespo, la jueza de Paz local Gabriela Silvia Montorfano, el legislador Lucas Pica, y el director municipal de Seguridad Jorge Carrizo, entre otros.

Precisó que el encuentro, además, estará abierto a todos los funcionarios, senadores, diputados, legisladores y referentes públicos “tomadores de decisiones” que quieran concurrir y efectuar planteos concretos.

Porque si algo tienen en claro en la CIC es que “ya no es momento para catarsis” y, en cambio, todos los esfuerzos se deben volcar hacia medidas de ejecución “inmediata, no se puede esperar más”.

Bunter enfatizó que la inseguridad está alcanzando cada vez mayores cotas en cuanto a cantidad y también por la agresividad que manifiestan quienes delinquen. Motochorros armados y muy violentos, arrebatadores que hacen de las suyas incluso cerca de unidades policiales, mecheras que se pasean sin problemas por calles y comercios y ladrones que dejan sin luz a barrios enteros para desvalijar viviendas son los protagonistas de la creciente inquietud existente en la comunidad.