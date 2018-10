Clima caliente en la UNRN

El rector Juan Carlos Del Bello encabezó una manifestación frente al vicerrectorado

49 días de ocupación de la sede Alto Valle

Las autoridades de la Universidad de Río Negro aseguraron que, entre otras complicaciones, la protesta frenó la gestión de títulos para los egresados de las facultades del Alto Valle.

Los ocupantes del predio, a su vez, denunciaron a autoridades universitarias por agresiones antes de una audiencia de mediación y aseguraron que no abandonarán el vicerrectorado de la sede Alto Valle mientras no les aseguren que no habrá represalias.

Lejos de un acercamiento, los ocupas ayer jugaron al fútbol ignorando la marcha y Del Bello les gritaba desde el portón: “Vos con la toma sos funcional a la derecha del gobierno nacional”.