Ciro hace cuarentena forzada muy lejos de casa

"Pero el tema es que, por su caso, él tiene que volver en avión ya que son menos horas viajando y la otra opción, como última, era en ambulancia, pero solo le cubre a Ciro y un acompañante, ya que estaría en menos contacto con gente. Pero en ese caso no podemos ya que tengo otro bebé acá conmigo de 1 año y mi mamá, que no los puedo dejar acá y volverme solo con Ciro. Yo tengo otro bebito", agregó Moira, angustiada.

Ciro debe tomar estricta medicación y es un paciente de alto riesgo. El niño que padecía leucemia se hizo muy conocido en la región a partir de la solidaridad de muchos que se hicieron eco de una campaña masiva para impulsar la donación de médula ósea.

La familia del pequeño no ve la hora de llegar a su hogar en Cipolletti, para retomar la vida tranquila y en cuarentena, pero no cuentan con ningún medio a su alcance.

Como ellos, una larga lista de personas de distintas localidades de Río Negro -del Alto Valle y también de la cordillera- son las que están varadas desde las últimas semanas en Buenos Aires, sin posibilidad de acceder a algún medio de transporte para volver. En la mayoría de los casos, la preocupación crece porque "nos estamos quedando sin plata y sin recursos fuera de nuestras casas", según explicaron.

Sin respuestas

"Nos hemos contactado con gente de la Provincia, pero nos dicen que no hay nada, que hay que seguir esperando porque no hay vuelos", explicó Moira. "Nos han dicho que tal vez alguien nos pueda venir a buscar en auto y el médico nos da certificado, pero no tenemos a nadie que pueda hacerlo", lamentó.

En noviembre del año pasado, el niño fue trasplantado. "Esperamos todo este tiempo el alta para poder volvernos y ahora no podemos", señaló su mamá, quien además lamentó: "No nos está llegando la medicación, ya hace dos meses que no ha entrado el pedido que mandamos a la Provincia".

