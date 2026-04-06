Vivió 33 años con un apellido que lo marcaba y logró borrarlo: el fallo que le cambió la vida

Un hombre pidió quitar el apellido paterno por abandono y la Justicia le dio la razón. La decisión se basó en su derecho a la identidad.

El hombre se presentó ante el fuero de Familia de Cipolletti con el acompañamiento de la Defensoría Oficial.

Durante más de tres décadas , cargó con un apellido que no sentía propio . No era solo una formalidad en el DNI: era, según relató, un recordatorio constante de una historia atravesada por la ausencia .

Con 33 años , decidió dar un paso que cambiaría su vida . Se presentó ante el fuero de Familia de Cipolletti con el acompañamiento de la Defensoría Oficial para solicitar la supresión de su apellido paterno.

Según consta en el expediente, su padre se separó de su madre cuando él era muy pequeño y con el tiempo se fue a vivir lejos. Hubo intentos de acercamiento en la adolescencia , pero no prosperaron.

Después de esos encuentros fallidos, el vínculo se cortó definitivamente. Tampoco existió relación con la familia paterna.

Quien sí estuvo siempre fue su madre, sosteniendo su crianza y su vida cotidiana. Por eso, el apellido que lo representaba en su identidad construida era el materno.

El impacto emocional detrás del nombre

En su presentación judicial, el hombre no planteó conflictos económicos ni disputas familiares. Expuso algo más profundo: el apellido paterno le generaba angustia, sensación de abandono y ajenidad.

Incluso detalló que atravesó un tratamiento psicológico y que necesitaba cerrar esa etapa también desde lo simbólico.

Durante la evaluación del Equipo Técnico Interdisciplinario, se concluyó que comprendía plenamente el alcance de su pedido y que el apellido carecía de significado afectivo para él.

El proceso y la decisión judicial

El trámite siguió todos los pasos formales: publicación de edictos, informes registrales y la intervención del Registro Civil y la Fiscalía, que no presentaron objeciones.

Al analizar el caso, la jueza destacó que el nombre no es solo un dato administrativo, sino un elemento central del derecho a la identidad. Si bien la regla es su estabilidad, la ley contempla excepciones cuando existen motivos justificados.

En este caso, se entendió que la afectación estaba probada y que no había perjuicios para terceros.

Un cierre simbólico y un nuevo comienzo

Finalmente, la sentencia hizo lugar al pedido: se ordenó suprimir el apellido paterno y reemplazarlo por el materno.

Desde ahora, su nombre refleja el vínculo que realmente lo sostuvo. Para él, no se trató solo de un cambio legal, sino de un cierre profundo en su historia personal.