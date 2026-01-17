Cipolletti LMCipolletti fuego Sirenas, fuego, susto y drama en la tarde de sábado en Cipolletti

Los bomberos de Cipolletti, con mucho trabajo. Archivo

Momentos de tensión se vivieron este sábado en el Barrio Obrero de Cipolletti, donde un incendio provocó la destrucción casi total de una vivienda. Entre la solidaridad de los vecinos y la rápida intervención de los Bomberos, se logró controlar las llamas.

Por razones que aún se desconocen, el fuego avanzó rápidamente y, de no haber sido por la ayuda solidaria de vecinos de varias cuadras del barrio y de un sector cercano de un barrio nuevo, las llamas podrían haberse extendido a otras viviendas linderas.

Minutos después, dotaciones del cuartel de Bomberos Voluntarios acudieron al lugar y trabajaron intensamente para extinguir el foco ígneo y evitar una reactivación. Afortunadamente, no se registraron personas heridas, aunque las pérdidas materiales fueron totales.

