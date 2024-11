Se separaron y él la denunció por estafar obras sociales con certificados truchos

Un hombre denunció a su ex pareja por defraudación a obras sociales por certificados truchos en Villa La Angostura. Su abogado reveló que hizo la presentación después del corte de la relación y dio una sencilla explicación: "Como suele suceder a veces en estos casos uno denuncia al otro y van a salir los trapitos al sol ".

Según indicó el abogado penalista Cristian Pettoroso, en la denuncia realizada a mediados de octubre se anexan los supuestos certificados falsos donde figura el membrete con el nombre de los consultorios y los sellos de los médicos por debajo. Sin embargo, señaló, en diálogo con La Red, que no puede dar más detalles: "Recién comenzó la investigación y en razón de esta circunstancia, y si supiera algo más, no lo podría decir, paro no entorpecer el curso de la investigación".