Se olvidaron a un nene de 4 años en el transporte escolar: quedó cuatro horas encerrado

“Mi hijo se quedó dormido en el último asiento y nadie lo notó. Ese día confirmé que mi hijo iba al jardín, todos los días preguntan eso”, dijo Romina, en declaraciones a La Red.

El Consejo Provincial de Educación regula el trasporte escolar. Ya se tomaron medidas por el olvido del nene.

Transporte escolar: solo viajaban cinco en la combi

En el transporte escolar viajaban los chicos menores, el chofer y una acompañante. Ese día solo había cinco alumnos en el vehículo, y Bauti quedó dormido, algo que le resultó extraño a la mamá. “Es un chico muy activo”, soltó.

Al llegar al jardín, la “seño” preguntó por Bautista. La acompañante respondió que el niño no había asistido ese día. La combi regresó y, al estacionar en la casa del chofer, nadie revisó. Dentro, el pequeño seguía ahí, atrapado y sin nadie que lo escuchara.

Ese episodio ocurrió alrededor de las 13.30, que es cuando la combi regresa a la casa del chofer. A las 17, el conductor volvió al vehículo y se encontró con la escena que nunca debió haber sucedido: el nene seguía en el asiento trasero, solo, algo deshidratado, según contó la mamá. “Gracias a Dios no fue un día de calor fuerte, sino de viento”, relató Romina, con un tono que mezcla alivio e indignación.

Cuando el transporte volvió a casa, Romina recibió a su hijo de manos de la directora, la vicedirectora y la directora de Transporte del colegio, el chofer y la acompañante. “No me avisan enseguida sucedió el hecho, sino que lo cargan y me lo llevan a mi casa y me comentan esta situación. Lo primero que hago es entrarlo y revisarlo, se me cruzó de todo al saber que mi nene estuvo horas a cargo de un desconocido y lo llevé al hospital enseguida”, dijo Romina.

Rápida de reflejos y ante el apuro, la mamá fue a radicar la denuncia policial. Según Romina, la situación fue extraña, ya que ese día subieron solo cinco chicos al transporte y la acompañante trabajó con ellos durante todo el año. Es decir, que los conocía muy bien.

La mamá llevó a su hijo al hospital luego de lo sucedido, más allá de las disculpas de los directivos. "Le dieron un turrón y agua y me dijeron que estaba bien", señaló.

“El nene se les queda dormido, pero primero ella no respeta el protocolo de tomar asistencia de los que suben y bajan del trasporte, cuando los entrega y los reciben en la casa. Y tampoco revisó la combi. Mi nene se quedó dormido, pero él dice que no, que estuvo jugando en la combi y cuando el chofer se subió, dijo ‘¿qué hace este niño acá?", relató la mamá.

Bautista, pese a no haber sufrido consecuencias graves en su salud, quedó afectado emocionalmente, según contó Romina. “Ahora no quiere ir al jardín, tiene miedo. Su vida corrió riesgo”, explicó.

El cuerpo directivo le dijo a la mamá que se quede tranquila, que al nene le habían dado un turrón y agua y que estaba bien. Pero Romina no se quedó tranquila y lo llevó al hospital.

No coinciden los testimonios: ¿Qué pasó con el nene?

“Yo les dije que iba a hacer la denuncia por negligencia porque esto no podía fallar y la acompañante había tenido denuncias porque no trataba bien a los chicos, yo mismo hablé con ella en el año. La seño cuando le pregunta a la acompañante ella dijo que Bauti no había do. No sé porqué dijo eso, si tiene algún problema psicológico…”, indicó.

A la mamá le resultó extraño el relato de la acompañante y de los directivos, por varias razones. La primera es porque en la combi solo había cinco chicos y la segunda, porque “Bauti no es un chico tranquilito, es muy inquieto, es activo, te charla, tiene un léxico tremendo, es una ausencia que se nota”.

La empresa responsable ya tomó medidas y, según le informaron a Romina, ni el chofer ni la acompañante continúan trabajando. Sin embargo, la madre no piensa quedarse con eso. Hizo la denuncia en la comisaría y cuenta con el respaldo de las autoridades escolares. “Hoy puedo contar esto teniendo a mi hijo en brazos, pero pudo ser muy diferente”, concluyó.

El nene olvidado en el supermercado mayorista

Un empleado de vigilancia del mayorista Vital detectó este martes por la tarde que había una beba sola dentro de una camioneta en la playa de estacionamiento. La mamá apareció media hora después y se enojó con la policía, que ya estaba al resguardo de la menor. Una ambulancia del SIEN la trasladó al Hospital Bouquet Roldán para su revisión.

Todo ocurrió a las 18:30 horas cuando un empleado de la empresa de vigilancia hacía su recorrido por la playa de estacionamiento y detectó que la ventanilla de una camioneta tipo trafic estaba abierta. El protocolo de la empresa lo obliga a quedarse al lado del vehículo para evitar posibles robos.

Pero la sorpresa fue minutos después cuando este trabajador se dio cuenta de que dentro de la camioneta había una pequeña nena sola. De inmediato empezaron a llamar por el altoparlante del supermercado a los dueños de la camioneta para que regresaran al resguardo de la beba, pero como nadie lo hizo, debieron llamar a la Policía.