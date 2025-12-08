Cipolletti LMCipolletti pronóstico Qué dice el pronóstico para el lunes feriado en Cipolletti

La región tendrá días cálidos desde el lunes, con tardes de más de 30°C y algunas ráfagas de viento.







La semana comenzará con predominio de altas temperaturas en la región, mientras que el sur mantendrá un escenario más fresco. De acuerdo con la información de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) las condiciones se mantendrán estables, sin señales de lluvias en la mayor parte del territorio.

En Cipolletti, el lunes se presentará con una mínima cercana a 15°C y una tarde de alrededor de 36°C, bajo cielo mayormente despejado y humedad acotada. El viento soplará desde el oeste con ráfagas que podrían alcanzar los 40 km/h por la tarde.

El martes se espera un incremento térmico, con máximas cercanas a 34°C, mientras que el miércoles podría consolidarse como la jornada más calurosa de la primera mitad de la semana, con picos de 33°C y condiciones estables. No hay probabilidad de precipitaciones en este tramo del pronóstico.