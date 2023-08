PASO 2023: Demoras de casi una hora en el inicio de los comicios

Según informaron diferentes oyentes en LU19, alrededor de 8:30, en escuelas como la 165 del Barrio Santa Clara, la de María Elvira y el Belgrano, la votación no iniciaba, ya que no se contaba con las autoridades de mesa correspondiente.

Según informaron diferentes oyentes en LU19, alrededor de 8:30, en escuelas como la 165 del Barrio Santa Clara, la de María Elvira y el Belgrano, la votación no iniciaba, ya que no se contaba con las autoridades de mesa correspondiente, y en algunos casos, no se tenían disponibles todas las boletas de los precandidatos.