Municipales rechazaron el aumento propuesto por el Ejecutivo: ¿cuánto se ofreció?

Los gremios municipales rechazaron la oferta del Ejecutivo y retomarán este miércoles la negociación salarial en busca de una mejora real.

Luego de una nueva mesa paritaria, los gremios rechazaron el 2% ofrecido por el Municipio de Cipolletti.

La jornada paritaria de este martes en Cipolletti terminó sin acuerdo. Los sindicatos que representan a los trabajadores municipales rechazaron de manera unánime la propuesta del Ejecutivo local, que consistía en dos cuotas no acumulativas del 2% cada una , lo que representa apenas $11.984 de incremento de bolsillo para la categoría más baja.

Desde el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (Soyem) calificaron la oferta como “insuficiente” y aseguraron que la diferencia con la canasta básica “sigue siendo alarmante”. “Rechazamos la propuesta del Poder Ejecutivo de otorgar dos cuotas de 2% no acumulativas. Consideramos que estamos lejos de llegar a un entendimiento, por lo que se pasó a un cuarto intermedio hasta el día de mañana miércoles a las 8 ”, expresaron en un comunicado oficial.

El rechazo fue acompañado también por los gremios ATE, UPCN y Sitramuci , que coincidieron en la necesidad de una mejora sustancial del salario ante la pérdida del poder adquisitivo y la alta inflación registrada en la región patagónica.

acuerdo El ofrecimiento del Municipio fue del 4% en dos cuotas. Fue rechazado por la totalidad de los gremios. Archivo

Lo que reclaman los gremios

En una presentación formal elevada al intendente Rodrigo Buteler, los sindicatos Soyem Cipolletti y ATE Alto Valle Oeste plantearon su “profunda preocupación por el grave deterioro de los salarios municipales” y pidieron una recomposición que refleje “la sólida salud financiera del Municipio”.

Según el documento, los gremios remarcaron que el salario mínimo de bolsillo correspondiente a la categoría 10 (la más baja) asciende a $599.205,64, lo que representa un 49% por debajo de la Canasta Básica Total medida por el INDEC en septiembre, que se ubicó en $1.176.852 para un hogar de cuatro integrantes.

También señalaron que la actualización salarial acumulada a agosto fue del 18,13%, muy por debajo de la inflación patagónica del 23,7%, lo que profundiza una pérdida del poder adquisitivo estimada en 12,55% durante 2024. “La situación es aún más alarmante considerando que el costo de vida en la Patagonia es estructuralmente superior al del Gran Buenos Aires”, advirtieron.

En el mismo texto, los gremios destacaron que el Municipio de Cipolletti registró un superávit superior a los $16.153 millones al mes de junio, cifra que, según los sindicatos, “demuestra que hay capacidad financiera suficiente para mejorar los salarios”. Solicitaron, por tanto, una redistribución de recursos “que priorice la dignidad de los trabajadores que sostienen los servicios de la ciudad”.

ECP MUNICIPALIDAD (1).JPG Este miércoles a las 8, se reúnen nuevamente la mesa entre el Ejecutivo y los gremios. Estefania Petrella

¿Qué se resolvió en la última paritaria?

La última negociación salarial se había realizado el 22 de agosto, cuando los gremios aceptaron una propuesta del Ejecutivo encabezado por el secretario de Gobierno Julio Dijkstra. En aquel encuentro, se acordó un aumento del 3,55% sobre los básicos de julio, un mejoramiento del ítem “refrigerio” equivalente al 1% del salario de la categoría 15, y el pase a contrato de 24 agentes eventuales.

En esa oportunidad, Dijkstra destacó que el acuerdo “reflejaba el esfuerzo del Ejecutivo municipal por mantener el poder adquisitivo de los trabajadores en un contexto económico desafiante” y subrayó la “apertura permanente al diálogo con los gremios”.

Sin embargo, dos meses después, el clima cambió. Los sindicatos remarcan que la escalada inflacionaria y la pérdida de valor real de los salarios dejaron aquel acuerdo “totalmente desactualizado”. Por eso, la expectativa está puesta en la continuación de las negociaciones este miércoles, donde el Ejecutivo podría presentar una nueva oferta para intentar destrabar el conflicto y acercar posiciones con los trabajadores municipales.