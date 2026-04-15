Muerte de la artista cipoleña: rechazan el suicidio y reclaman que se investigue como femicidio

La familia de Daniela Doffigny solicitó una nueva pericia y apuntó contra su ex pareja, un agente de la Policía de Neuquén. La mujer tenía listas las valijas cuando sucedió la tragedia.

Daniela Doffigny tenía 42 años cuando perdió la vida en un confuso episodio en la vivienda de su pareja en Neuquén.

El 25 de abril se cumplirán dos años desde el trágico día en el que Daniela Doffigny perdió la vida en un confuso episodio en la vivienda que compartía con su pareja en Neuquén. Para los forenses se trató de un suicidio , pero Rita Santarelli, la madre de Daniela, solicitó investigar el caso como un femicidio .

La familia de Doffigny apuntó contra su ex novio, como presunto responsable de la muerte de la artista plástica oriunda de Cipolletti . La pareja convivía hacía pocos meses en la capital neuquina cuando la mujer fue encontrada muerta en una de las habitaciones de la vivienda.

Los dichos de Rita se apoyan en que la pareja de Daniela era un ex agente de la Policía del Neuquén . La madre de Daniela, Rita Santarelli en declaraciones a LM Cipolletti: “Él había trabajado en Criminalística y tenía conocimientos forenses. Ella se quería volver a casa conmigo porque sufría maltrato psicológico ”.

La mujer se enteró de la muerte de su hija 15 horas después

Rita explicó que se enteró de la muerte de su hija a través de la Justicia, cuando la llamaron desde Fiscalía para informarle el resultado de la autopsia. La madre de la víctima cuestionó el hecho de que su pareja no la llamara para comunicarle del fallecimiento de su hija.

“¿Cómo puede ser que este hombre llamó a la ambulancia, fueron a retirar el cuerpo y nunca me llamó a mi que soy la madre? De Fiscalía me avisaron quince horas después. Yo que fui la madre fui la última en enterarse. Acá hay algo muy oscuro”, indicó Santarelli.

daniela sofriti La familia de Daniela apunta a su ex pareja como responsable de su muerte.

El 25 de abril de 2023 fue el día que se produjo el fatal desenlace. Rita explicó que cuando llegó la ambulancia al lugar, supuestamente su novio ya la había descolgado y le estaba realizando maniobras de RCP.

La madre de la víctima definió al caso como: “Una negligencia y una injusticia total. No recibimos ninguna ayuda de la Justicia, todos fuimos aportando con esfuerzo, la víctima aparentemente no tiene derecho a tener justicia, y menos las víctimas de femicidio”.

El estado de vulnerabilidad de Daniela

En la habitación donde apareció sin vida Daniela había elementos que coincidían con la hipótesis del suicidio y pastillas. Esto puso en escena que la mujer habría tomado psicotrópicos previamente pero también abre la hipótesis de que las pastillas la hayan dejado indefensa y a merced de su agresor que es la teoría de la familia.

“Claro que Daniela estaba vulnerable, cosa que el tipo aprovechó para poder manipularla como quería porque había 6 meses y medio que estaba ahí. En ese tiempo me tocó perder a mi marido y ella perdió a su padre, claro que estaba vulnerable”, agregó la madre de la víctima.

ciudad La causa está caratulada como muerte dudosa pero la familia sostiene que fue un femicidio.

La víctima había decidido separarse ese trágico 25 de abril

La madre de Doffigny denunció que su hija fue víctima de reiterados episodios de violencia y hostigamiento por parte de su pareja. Según su relato, la trasladó en cinco oportunidades a una comisaría para desafiarla a denunciarlo por violencia de género. “La llevó a la comisaría, obviamente de sus colegas y decía: dale, denunciame, denunciame. Ella lloraba y no lo hizo”, agregó.

Santarelli explicó que habló con su hija el trágico día del 25 de abril, cuando Daniela le contó los episodios de violencia que vivía por parte de su pareja. Ese día, Daniela decidió retornar a la vivienda de su madre para escapar del maltrato de su novio, sin embargo, esa noche perdió la vida en circunstancias que aún se intentan determinar.

“Ella me dijo ese día, que estaba aterrorizada, que él se ponía como un monstruo, después se le pasaba, se arrepentía y así todo el tiempo. Yo le dije con qué necesidad te cagas la vida estando ahí y ahí me dijo: mamá si, voy a volver a casa”, indicó la madre.

ANDRES AZAR El fiscal del caso, Andrés Azar sostiene que la causa de muerte de Daniela fue un suicidio, pero la familia rechaza esta hipótesis.

Piden que la causa se investigue como femicidio

La investigación por la muerte de Daniela está caratulada como muerte dudosa, pero el fiscal Andrés Azar sostiene que la causa del fallecimiento fue por suicidio. La familia de Soffigny exige que la causa se investigue como femicidio. Desde Fiscalía definieron que la situación llegó a un punto muerto.

Otro reclamo de la familia es la incorporación del perito de parte, Enrique Prueger, que definió al caso como un femicidio a partir del peritaje que realizó.

“Es doloroso con la Justicia porque es muy injusto, ellos te tienen que brindar las herramientas. Voy a tener que aprender a vivir con un gran agujero en el pecho, pero nada ni nadie me va a devolver a mi hija. Pero por lo menos espero Justicia para que su alma tenga paz”, concluyó Santarelli.