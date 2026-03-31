Femicidio de Silvia Cabañares: definen la situación del único imputado

Se trata de Gonzalo Segobia que lleva un año detenido en prisión preventiva. La audiencia determinará si habrá una extensión del plazo de investigación.

La investigación por la causa de femicidio de Silvia Cabañares entró en una etapa de definiciones que determinará la situación del único imputado , Gonzalo Segobia por el homicidio en contexto de violencia de género y si se prorroga el plazo para la investigación. El femicidio tuvo lugar en Balsa Las Perlas , cuando encontraron el cuerpo de la mujer el 26 de agosto de 2023.

La audiencia que tendrá lugar mañana 1 de abril tendrá definiciones debido al vencimiento del plazo establecido para la investigación el jueves 2 de abril. Por esta razón, se definirá si Segobia continuará detenido en prisión preventiva o si pasa a cumplir la prisión domiciliaria , como solicitó la defensa del imputado.

Además, la audiencia tendrá definiciones sobre la extensión del plazo de investigación para la búsqueda de más evidencia que fortalezca la teoría de la Fiscalía. Esta extensión se prorroga por un año de duración.

Un giro clave en la acusación

A casi un año de su detención, la situación judicial de Segobia volvió a quedar en el centro de la escena. El hombre fue detenido el 24 de abril del año pasado y, desde entonces, su defensa presentó múltiples recursos para intentar obtener su libertad.

Aunque continúa detenido, hubo un cambio significativo en la calificación: de ser imputado como coautor del femicidio, pasó a ser acusado como partícipe necesario. Desde la acusación fueron contundentes al justificar esa modificación: “es lo que hay, la evidencia que tenemos apunta en esa dirección”.

El dolor y la advertencia de la familia

La mamá de Silvia, Flavia Currumil, expresó su fuerte preocupación ante la posibilidad de que la investigación se extienda aún más en el tiempo.

“Quieren extender la investigación por un año más; eso sería un golpe muy bajo para mí. Hemos luchado para que eso no pase”, manifestó en redes sociales.

Además, cuestionó con dureza la eventual concesión de una prisión domiciliaria para el imputado. “Sería dar un paso atrás”, advirtió, y agregó con angustia: “no quiero ni pensar que eso puede pasar”.

La reconstrucción de una noche trágica

El femicidio de Silvia Cabañares ocurrió el 26 de agosto de 2023 en un descampado de Las Perlas, a la vera de la ruta que conduce al santuario de Ceferino.

Según la reconstrucción judicial, la joven había compartido una comida con amigos en el balneario y, cerca de la medianoche, se retiró para esperar el colectivo. En la esquina de Chocón y Linares habría subido a un Volkswagen Gol conducido por Segobia.

Desde allí, el recorrido continuó hacia Valentina Sur, cruzaron el puente y ya en territorio rionegrino tomaron hacia la derecha, en dirección al lugar donde finalmente fue hallado el cuerpo.

Un crimen de extrema violencia

La autopsia reveló un nivel de violencia estremecedor. Silvia recibió un golpe brutal con un objeto que se presume fue una botella. Luego, con ese mismo elemento, le provocaron dos heridas gravísimas: una en el ojo y otra en el cuello, que le seccionó la arteria yugular.

Cuando ya estaba en el suelo, el ataque continuó: le propinaron al menos 17 puñaladas con un arma punzocortante en distintas partes del cuerpo, incluyendo el pecho, abdomen, brazos y muslos.

El caso sigue generando conmoción y mantiene en vilo a la familia, que insiste en que no haya retrocesos en el proceso judicial.