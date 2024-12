LLA en Río Negro, con el objetivo de vencer "a kirchneristas y sus socios de Juntos"

menem-milei (1).jpg

Dentro del hotel, el acto contrastó con la imagen que dio la seguridad en la puerta. Menem, Karina Milei y Villaverde se sentaron frente al público y, propusieron un ida y vuelta de preguntas. Hubo críticas a la oposición, reclamos por situaciones locales -como la falta de hospital en Fernández Oro- o incluso partidarias, en torno a la representación de distintas regiones.

Los referentes de LLA, en sus respuestas, marcaron el norte de la fuerza política: en el corto plazo, las elecciones legislativas de 2025 y, luego, la reelección de Javier Milei. Tanto Menem como Villaverde resaltaron que LLA tiene escasa representación en el Congreso y adjudicaron a la dificultad de aprobar leyes algunos de los planteos recibidos por el público, integrado por adherentes al partido que llegaron desde distintos puntos de la provincia.

La diputada hizo hincapié en el caso de Río Negro, donde es la única representante de LLA frente "a los kirchneristas y sus socios de Juntos (Somos Río Negro)".

Karina Milei: "Necesitamos llenar el Congreso con las ideas de la libertad"

La presidenta de LLA a nivel nacional destacó la importancia de continuar fortaleciendo el movimiento en todo el país. "Seguimos recorriendo la Argentina porque, como ustedes saben, estamos trabajando para afianzar a La Libertad Avanza en cada distrito del país. Necesitamos llenar el Congreso con personas que representen las ideas de la libertad. Muchas gracias a todos por el gran trabajo que hacen, porque solos no podríamos hacerlo."

"A este gobierno nos importan todos los argentinos, tanto quienes nos votaron como quienes no lo hicieron. Este proyecto es para todos, porque creemos en una Argentina donde las libertades individuales sean respetadas y donde todos puedan prosperar."

En relación al futuro, expresó: "Las expectativas para el año que viene son claras: llenar de diputados y senadores de La Libertad Avanza. Este es un objetivo que requiere el compromiso y esfuerzo de todos, y estoy segura de que juntos lo lograremos."

Antes del acto en Cipolletti se realizó el lanzamiento oficial de La Libertad Avanza en Neuquén, donde el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, analizó el primer año de Gobierno, la situación actual y el clima en el país para el cierre de 2024. "Hay un grupito histórico... los fanáticos del club del helicóptero que ya lo tienen sin nafta y tirado en la piecita del fondo. Hemos demostrado que la gente los echó con los votos y nosotros vamos a ratificar eso en 2025", expresó.

En legislador nacional manifestó que "no queremos la Argentina del kirchnerismo nunca más ni la de los ataques institucionales como hemos sufrido bastante este año en la Cámara". Agradeció la "tenacidad" de los diputados de la Libertad Avanza y al PRO, por su colaboración "incondicional para sostener el equilibrio institucional".

Realizó un balance "fantástico" del primer año legislativo que transitó la Libertad Avanza al frente del gobierno, en tanto los inicios fueron muy malos, con una inflación que superaba el 1% diario.

Sus declaraciones fueron vertidas en el marco de una conferencia de prensa realizada en el Casino Magic este sábado por la mañana, donde la gran ausente fue Karina Milei. En realidad, llegó a Neuquén, pero no salió al encuentro de los periodistas. Solo participó de los actos partidarios, que tenían mayores restricciones para el ingreso de la prensa.

"En un año pasamos a tener los números que estamos mostrando ahora, con la actividad recuperándose, con los números de la construcción y la producción industrial mejorando, con el aumento del consumo en la mayoría de los sectores, con la pobreza en descenso, la inflación para abajo... pasamos de hablar de hiperinflación a créditos hipotecarios en muy poco tiempo, estamos en una situación óptima".

Arriesgó también que "vamos a tener tres años más en paz y, si Dios quiere, otros cuatro más así el presidente -Javier Milei- maneja los intereses de la Argentina hasta 2031".

"Creo que estamos terminando el año en la Cámara Baja de una manera notable. Lo que hemos hecho con 39 diputados ha sido realmente milagroso. Si nos hubieran dicho que íbamos estar acá después de casi 12 meses en esta situación, hubiera sido difícil de imaginar que íbamos a ver cumplida la tarea de la manera que lo hemos hecho, más allá de todas las dificultades que tuvimos que atravesar". Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, en Neuquén.

La diputada Lorena Villaverde, de la Libertad Avanza de Río Negro, coincidió con el diagnóstico de situación y acotó: "Cerramos un año que a juzgar por los hechos fue de mucho trabajo y desafío, con muchas ganas de seguir brindándole a nuestro presidente las herramientas para llevar adelante esta profunda transformación".

Reconoció que la colaboración del PRO fue clave y trabajan juntos "desde el momento cero". "El presidente ya ha dicho que ha sido la punta de lanza para el cambio. Hoy nos toca liderar el gobierno, pero en todo momento seguimos trabajando juntos", agregó Villaverde.

Convocan a todos los que defiendan sus ideas

Esperan sumar más legisladores en 2025 para sacar adelante varios proyectos de ley que son importantes y están demorados en la Cámara por falta de consenso, como es el caso de Ficha Limpia.

"No miramos de dónde vienen los que se quieren sumar. Nosotros irrumpimos en un modelo de país donde regía un bipartidismo histórico (periodismo y radicalismo). Irrumpidos en 2023 con una impronta distinta: a nosotros nos guían las ideas y no las alianzas circunstanciales para ganar una elección. Lo que marca cualquier posibilidad de vincularnos son estas ideas: el capitalismo, el libre mercado, la libre empresa, mayor desregulación, respeto a la vida, a la propiedad, tratar de hacer lo mejor por los 47 millones de personas y no privilegiar intereses sectoriales", sostuvo. En ese marco, destacó el trabajo legislativo que hicieron Márquez y Villaverde.