Legisladores proponen declarar de interés provincial al nuevo bodegón de Cipolletti

El bloque Pro-Unión Republicana presentó la iniciativa para destacar el restaurante Morfar. La propuesta destaca a la familia Bianchi, sus propietarios.

Un proyecto legislativo para declarar de interés cultural y comunitario al nuevo bodegón Morfar inaugurado en agosto último en Cipolletti presentaron los integrantes del bloque Pro – Unión Republicana.

La iniciativa se fundamenta en el que el emprendimiento privado , instalado en el pintoresco local ubicado en la calle Fernández Oro casi España -donde funcionó una histórica Unidad Básica peronista- acompaña al desarrollo gastronómico y turístico de la ciudad y el Alto Valle.

De acuerdo a lo que destacaron J uan Martín, María Frei, Marina Lacour, Gabriela Picotti, Claudio Doctorovich y Juan Ongaro , el establecimiento posee características que lo hace especial, ya que “representa un modelo de integración entre arte, gastronomía, turismo y comunidad, enraizado en los valores históricos y culturales de la provincia, como el trabajo, la identidad y el encuentro”.

Lugar de encuentro del arte

En este sentido resaltaron que es un lugar no solo para ir a disfrutar de sus delicias culinarias, sino que también es un “centro cultural” que se ha convertido “en una plataforma viva para artistas, cocineros, escritores y vecinos, con una programación diversa que une la tradición con la creatividad contemporánea”.

“Los aportes de este emprendimiento a la comunidad y a la provincia de Río Negro son múltiples y significativos”, subrayaron los diputados provinciales.

A Morfar 3

Entre otras ponderaciones, agregaron que se trata de un espacio que fomenta “el desarrollo turístico gastronómico y su impacto positivo se extiende a la promoción de artistas y productores locales, la generación de empleo y la reactivación del comercio local a través de eventos, ferias y actividades”. Además, subrayaron, “fortalece el sentido de pertenencia y el orgullo cipoleño”.

“Cada plato, canción o palabra compartida en este espacio es un acto de unión y celebración de la cultura local”, sostuvieron.

La propuesta también elogia a Morfar por ser “un punto de encuentro accesible e inclusivo para vecinos, visitantes y trabajadores culturales, aportando a la construcción de una comunidad viva, participativa y comprometida con su identidad”, y que “arraigada en los valores del trabajo, la creatividad y el encuentro, representa un ejemplo significativo del desarrollo cultural y turístico en Río Negro”.

Familia pionera con espíritu cipoleño

El documento legislativo también subraya la labor de la familia Bianchi, propietarios del bodegón, pioneros en la ciudad y “parte fundamental de la historia”.

Los responsables son los hermanos María José, docente, escritora y gestora cultural, y Mariano, hijos del recordado Edgardo Ricardo “Richard” Bianchi y Susana, “referentes de trabajo, solidaridad y servicio a través de su tradicional peluquería, que se convirtió en un punto de encuentro para generaciones de cipoleños”.

“Este espíritu de servicio y amor por la ciudad fue heredado por sus hijos”, enfatiza el proyecto parlamentario.

Edificio histórico

Sin dudas el local de Morfar no pasa desapercibido. El edificio ha sido reciclado pero quedó intacto el frente con sus grandes ventales y puerta doble hoja, aunque le aplicaron técnicas para acentuar su antiguedad con sentido estético con una pintura estridente que lo hacen muy particular. El inmueble está cargado de historia, porque allí funcionó durante muchos años una sede del Partido Justicia liderada por Luciano Lucho Roa que supo congregar a la militancia de otro tiempo que se identificaba con aquellos ideales peronistas.