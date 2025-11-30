Mapa de tormentas en el Alto Valle: cómo sigue la intensidad y el pronóstico del SMN

Las tormentas avanzan y retroceden en toda la región, con granizos, chaparrones intensos y ráfagas. El SMN mantiene la inestabilidad durante toda la jornada.

El mapa de las tormentas en el Alto Valle. (Foto: Fernando Frassetto)

¿Qué pasa con las tormentas ? El domingo en el Alto Valle volvió a mostrar un escenario inquieto, con tormentas que van y vienen y un mapa meteorológico que cambia casi minuto a minuto. En zonas como Senillosa y Arroyito continuaba la lluvia pasada el mediodía, en Neuquén capital, Centenario y San Patricio del Chañar las tormentas habían cedido temporalmente, dejando paso a intervalos de nubes bajas y claros.

El meteorólogo de la Autoridad Intrejurisdiccional de Cuencas (AIC) , Fernando Frasetto, compartió un mapa en las redes sociales sobre el avance y retroceso de las tormentas, en toda la zona del Alto Valle , con grados de intensidad de acuerdo a los colores. Aparentemente, la tormenta se mueve rápido, y por franjas específicas. En algunos sectores llueve y vuelve a salir del sol como si la tormenta girada por kilómetros.

En otros sectores, el fenómeno se sintió con más fuerza: cayó una gran granizada cerca de Chelforó , que cubrió los campos de blanco en pocos minutos, y un aguacero violento en Villa Regina complicó por momentos la visibilidad, según pudo saber LM Cipolletti .

Pronóstico SMN domingo

Vale recordar que hay una alerta amarilla vigente en distintas zonas de la provincia de Neuquén, desde Rincón de los Sauces hacia el Sur, y también hasta Picún Leufú, pasando por el centro de la provincia y la zona de la Confluencia. El clima es inestable.

Pronóstico del tiempo en el Alto Valle

El pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional, actualizado a las 13:51, confirma que la inestabilidad seguirá al menos hasta esta noche. Para la tarde se esperan tormentas fuertes, con una probabilidad de precipitación del 40 al 70%, ráfagas que podrían superar los 30 km/h, y una máxima de 23°C.

Granizo Chelforó

Hacia la noche, el panorama mejora apenas: persistirán las tormentas aisladas, con viento del sudoeste y ráfagas de 42 a 50 km/h.

La semana arrancará más estable, pero desde el martes comenzará un ascenso térmico sostenido que llevará las máximas nuevamente por encima de los 30°C.

En el Valle Medio, cayó granizo que puso en alerta a los productores.