Día Mundial contra el VIH: agenda de actividades y testeos masivos en Cipolletti y Oro

El hospital de Cipolletti y de Fernández Oro realizarán una jornada de concientización, prevención y acompañamiento con testeos gratuitos y confidenciales.

Los Hospitales de Cipolletti y Fernández Oro realizarán una jornada de testeos masivos.

El 1 de diciembre se conmemora el Día Mundial de Lucha contra el VIH , en ese marco las ciudades de Cipolletti y Fernández Oro realizarán una jornada de testeos masivos y diferentes actividades para generar conciencia sobre la prevención, la importancia del diagnóstico temprano y tratamiento, para reducir la transmisión del virus .

En Cipolletti se desarrollará una jornada en el Hospital Moguillansky , ubicado en Naciones Unidas al 1450. Las actividades comenzarán a las 9 y se extenderán a las 12 en el hall principal del nosocomio. Los profesionales de la salud realizarán un operativo de testeo masivo, de forma gratuita y confidencial .

Además, brindarán un buffet para compartir y obsequios para quienes participen , con el objetivo de acompañar la iniciativa y llegar a diferentes puntos de la población. La actividad estará acompañada de folletería con información sobre los tratamientos disponibles antirretrovirales y las diferentes opciones.

Actividades en el Hospital de Fernández Oro

El Hospital Dr. Carlos Rais y la Asociación Bomberos Voluntarios de General Fernández Oro invitan a toda la comunidad a acercarse a las instalaciones de nuestra Asociación para realizarse el test gratuito, voluntario y confidencial de HIV. La jornada tendrá lugar en la esquina de Roca y 9 de Julio a las 18 horas.

El Hospital Pedro Moguillansky también se suma a la lucha contra el HIV.

La propuesta es que las personas tengan acceso al test gratuito, voluntario y confidencial de VIH. La importancia del diagnóstico temprano, permite iniciar el tratamiento a tiempo, disminuye las complicaciones en la salud, y reduce la transmisión y presencia del virus en la comunidad.

La jornada del 1 de diciembre de 2024 en el Hospital Moguillansky.

La importancia del testeo temprano

“En el marco del Día Mundial de la Lucha contra el HIV, destacamos la importancia del trabajo conjunto entre instituciones para fortalecer la prevención, el acceso a la salud y el bienestar comunitario. ¡Acercate y hacete el test!” indicaron en la convocatoria.

El Hospital de Fernández Oro se suma a la agenda de actividades con una jornada de testeos, gratuitos y confidenciales.

En Argentina se estima que 140.800 personas viven con VIH según el último Boletín Epidemiológico. Por año se diagnostican un promedio de 6.400 casos nuevos de VIH. En el 2023 el diagnóstico fue de 6588 personas, superior a los 6.311 de 2019.

El VIH en Argentina

Todavía un 30% de los pacientes son diagnosticados en etapas avanzadas del virus. Por eso la importancia del diagnóstico temprano y el tratamiento para garantizar una mejor calidad de vida.

La principal causa de transmisión sigue siendo las relaciones sexuales sin protección, el 99% de los valores cis manifiestan haber adquirido el Virus de Inmunodeficiencia Humana adquirida por prácticas sexuales sin preservativo; en el caso de las mujeres ese porcentaje es del 98%.