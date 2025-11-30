El temporal provocó la acumulación de agua y el municipio trabaja para acelerar el drenaje

El lluvia se incrementó durante la madrugada de este domingo. La comuna local puso en marcha un operativo de asistencia. Las esquinas de siempre estuvieron inundadas.

Luego del cese del alerta meteorológico y ante los 14 mm de lluvia registrados en la ciudad, desde el municipio cipoleño se anunció que activaron los equipos de "respuesta y mantenimiento para garantizar el normal drenaje en los distintos barrios".

La central de emergencias 109 recibió un único pedido de asistencia desde el barrio El 30, donde se entregó nylon y alimentos a una familia que lo solicitó.

Se destacó que los puentes que suelen afectarse en este tipo de temporales, como es el caso del de la Isla Jordan, funcionan y trabajan normalmente con el paso del agua sin complicaciones.

En tanto que los camiones "chupa" recorren los puntos donde se observa acumulación de agua, mientras que los equipos de Obras y Servicios Públicos realizan tareas con maquinaria propia en distintos sectores de la ciudad, incluyendo repaso de canales, limpieza de desagües pluviales y alcantarillas, fundamentales para el correcto escurrimiento.

Esmeralda y Tte Ibañez inundada

Hasta el momento, no se registran complicaciones mayores ni familias en situación de urgencia producto de las precipitaciones. Las fuentes resaltaron que la Municipalidad "continuará monitoreando la evolución del clima y reforzando los trabajos preventivos en los barrios".

El municipio recuerda a los vecinos que antes cualquier emergencia comunicarse a la central 109 las 24hs.

Esquinas inundadas

Como es habitual cada vez que cae una lluvia intensa se registraron sectores anegados que dificultó el tránsito de vehículos y peatones. La esquina de La Esmeralda y Teniente Ibáñez fue una de las complicadas. El agua había inundado por completo el sector y había que circular con mucho cuidado. Aunque la gente que andaba caminando directamente no podía cruzar de una vereda a otra, salvo que estuvisen dispuestos a mojarse hasta las rodillas.

Vecinos contaron que pocos minutos después el nivel había comenzado a descender y volvió la normalidad.

Sigue la región en alerta amarilla

El Servicio Meteorológico Nacional incluyó a la mayor parte del territorio rionegrino en su alerta amarilla, que advierte sobre "posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas".

Solo queda afuera la franca de la zona cordillerana, que se mantiene en nivel verde: "No se esperan fenómenos meteorológicos que impliquen riesgos".

Para la región del Alto Valle el pronóstico de este domingo indica que tormentas durante la tarde y noche del domingo, algunas de caracter fuerte. La temperatura máxima llegará a los 22 grados, con vientos del noroeste y noreste de hasta 31 km/h, con ráfagas que alcanzarían los 50km/h.

El Bolson

Para el lunes se espera una mejoría y un notable aumento de la temperatura, de hasta 27º. Se disipa la posibilidad de lluvias, aunque el cielo permanecerá nublado con algunos momentos de sol en horas de la mañana.

En Bariloche y El Bolsón se registrarán este domingo tormentas aisladas, lo mismo que en Maquinchao, en la Línea Sur provincial. También en la costa atlántica habrá tormentas fuertes. Lo mismo que en el Valle Medio. Las condiciones mejorarán a partir de la mañana del lunes.