Fue a separar una pelea de chicas a la salida del boliche y le dieron un golpe en la cabeza

Ocurrió en la plaza del centro cipoleño, donde se reúnen los jóvenes que se retiran de las discos, muchos de ellos borrachos. Desde la Policía piden a los padres controlar a sus hijos.

Tres patrulleros y varios efectivos policiales debieron intervenir en los violentos incidentes registrados en la plaza San Martín durante la madrugad de este domingo.

Un joven recibió un golpe en la cabeza cuando quiso separar una pelea de chicas que salían del boliche. El incidente se produjo este domingo en la madrugada en la plaza San Martín de Cipolletti , en cuyas proximidades funciones tres locales bailables que suelen tener mucha concurrencia de público.

El hecho motivo la intervención de varios efectivos policiales , de los que se suelen apostar en las inmediaciones para intervenir en este tipo de enfrentamientos -que son frecuentes- y al menos tres patrulleros de la Comisaría 4ta, ubicada a poco más de 100 metros.

El foco del problema se produjo en la vereda de la calle España, donde se había concentrado un grupo de jóvenes, muchos de ellos con signos de haber consumido bebidas alcohólicas en exceso.

Incidentes plaza 301125 B.jpeg

Aún no se determinó cual fue el motivo del conflicto, pero testigos afirmaron que surgió una discusión entre unas chicas, que terminaron a las piñas, patadas y tirones de pelo.

En eso un muchacho de 34 años se metió con la intención de tranquilizarlas, pero alguien le dio un fuerte golpe en la cabeza -aún no se sabe con qué elemento-, por lo que sufrió una herida que requirió su traslado al hospital Pedro Moguillansky, dado que necesitaba atención médica.

Ante la violencia que había alcanzado la refriega intervinieron los uniformados. De hecho hasta un móvil de la fuerza tomó en contramano por España para llegar con más rapidez y frenar las hostilidades.

Debieron pedir una ambulancia al hospital para asistir al joven agredido, quien pese a la lesión no quiso brindar sus datos para iniciar actuaciones, informó el comisario Luis Balboa, titular de la dependencia céntrica.

El jefe policías destacó que detectaron a muchos jóvenes de ambos sexos con evidencia de haber consumido bebidas alcohólicas de manera excesiva, y recomendó a los padres controlar lo que toman sus hijos para evitar inconvenientes, que pueden acarrear consecuencias graves.

En cuanto al herido, el director del hospital local, Juan Pablo Palma, informó que ingresó a las 7:20 con un corte en el cuero cabelludo que requirió puntos de sutura, tras lo cual fue dado de alta.

La plaza, lugar de encuentro posterior

El espacio verde del centro cipoleño se transorma en lugar de encuentro de los asistentes a los boliches bailables cercanos.

Se reúnen a charlar en distintos sectores y compartir experiencias de lo vivido, mientras que las parejas suelen buscar mayor privacidad en lugares alejados para prodigarse afecto.

Pero también suelen desatarse grescas fenomenales en las que no es raro que tengan varios contendientes. Tampoco es extraño que las antagonistas sean mujeres que se enfrentan sin importarles que lucen vestimentas delicadas, adecuadas para la noche, y hasta terminan semi desnudas por los revolcones.

Plaza salida boliches

Encima enseguida se junta una muchedumbre para verlas pelear y alentarlas. El morbo los lleva a filmar con sus teléfonos en lugar de involucrarse para frenar los actos de violencia. Hace pocas semanas se produjo fuerte altercado entre dos chicas y las imágenes captadas se publicaron en las redes sociales, donde tuvieron una rápida viralización.

La Policía está al tanto de los incidentes que ocurren a esa hora. Los efectivos suelen que se ubican en el kiosco situado en Roca y España, desde donde observan el panorama de cerca, y para moverse con mayor velocidad en caso que la situación lo requiera. La medida se complementa con la recorrida contínua de los móviles de la fuerza. Pero ni esa presencia impide los encontronazos.