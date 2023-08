Las baila a todas: capta talentos en el país y brilló en Tecnópolis

Días después de brillar en los Juegos Evita Urbanos, obteniendo medallas con uno de los talentos que ella misma formó y descubrió, esta chica repleta de inquietudes y futuro hace una breve pausa para dialogar con LM Cipolletti.

Cipolletti-Break Dance (Julieta Carvajal) (2).JPG Antonio Spagnuolo

“Yo empecé a bailar a los 7 años. Me dedicaba a competir, a los 16 dejé un poco y me enfoqué más en otro ámbito, no tanto a bailar sino a hacer crecer el breakdance. A los 17 me convocaron de la Asociación Argentina de baile deportivo para que los ayude a hacer un ránking en diferentes ciudades y mi trabajo era fomentar ese ranking y reclutar chicas y chicos con perspectivas de poder participar a nivel internacional”, explica desde el Cemud (Centro Municipal de Danzas) cipoleño.

“De ese ranking surgieron por ejemplo mi hermano Mariano y Abril Nadal, de La Rioja, que en noviembre irán a los Panamericanos en Santiago del Chile. Actualmente tenemos 130 personas participando, cuento con el apoyo del Enard y eso me demanda viajar seguido a Buenos Aires”, especifica sobre su importante rol.

Si bien se destaca a nivel nacional, su aporte para la región no es menor. “A la vez trabajo para Cultura en Cipolletti desde el año pasado y vengo entrenando con mi hermano a Thiago. Nos llegó la convocatoria para el regional en Roca, se hizo la batalla y quedó en la final. Así se ganó el pasaje para los Evita y allá obtuvo la medalla de oro en el uno vs uno y la de plata en footwork. Estuvo buenísimo porque explotó Tecnópolis, fueron 14 provincias que llevaron a una chica y chico para que compitan”.

IMG_9815.JPG

Allí, en la meca de la incipiente actividad que combina dinámica, destreza y movimientos espectaculares, tuvo el honor de ser “reconocida por la mayoría de los entrenadores con los que tenía vínculos de antes, eso me abre un montón de puertas”.

IMG-20230823-WA0156.jpg

Sin ir más lejos, confiesa que ya “estuve en una reunión con Red Bull (la competencia más importante organizada por la bebida), que me citaron para conocer como estaba el breaking a nivel nacional. Van a estar apoyando un evento del ranking en diciembre y el sueño que tengo en lo personal es traer la Red Bull a Río Negro y que explote de gente, que sea un campeonato a nivel internacional”.

Le maneja la agenda al Broly

Broly trascendió fronteras y se hizo famoso en 2018 al ganar la medalla de plata en breaking en los JJOO de la Juventud. Viven juntos en Oro y poseen una relación que mecha el sentimiento familiar con las obligaciones y profesionalismo de ambos.

“Nos llevamos re bien con mi hermano. Cumplo una función parecida a la de manager con él, trato de conseguirle entrevistas, lugares para entrenar, beneficios. Ahora tenemos una charla pactada con TyC Sports y se está preparando para un desafío re importante como los Panamericanos. En septiembre nos vamos a Buenos Aires, tiene que ir a entrenarse al Enard, mucha natación, comida especial etc. Si bien somos re familieros, nos dedicamos full time a trabajar, a ver las ideas y organizar en la semana”, precisa y allí en parte se explica tanta eficiencia y excelentes resultados.

FB_IMG_1693421443384 (1).jpg

Trabajo barrial y el estudio

Ya en el final, explica que en “Cultura de Cipo soy profe de Breakdance. En toda la semana brindo clases en diferentes salones y también doy talleres barriales, desde donde logramos que tres nenas accedan al ranking nacional, lo que me parece sumamente importante”, celebra.

Cipolletti-Break Dance (Julieta Carvajal) (4).JPG Antonio Spagnuolo

La pasión por el breaking y la cuestión social es algo que “mi papá Yovani nos inculcó desde muy chicos, me gustó siempre, lo veía a él siempre y lo quise hacer”, destaca al padre de la criatura.

Inquieta y con ganas de crecer en todo sentido, Julieta comenta en el cierre que “estudio diseño gráfico, me dedico a las redes sociales. En mi insta estuve promocionando a Thiago en los Juegos Evita, le hacía videítos. Amo todo eso, trabajé con la UFLO, en Rosario con marcas y en Buenos Aires. Me encanta el marketing”, finaliza.

Como diría la tribuna, Julieta Carvajal “las baila a todas” en lo suyo.