La larga espera de un rionegrino amputado llegó a la Justicia y ahora el Gobierno apeló el fallo

La prótesis no llega y el Gobierno apeló el fallo: "No consta una situación de urgencia extrema", sostuvieron. Un rionegrino sigue postrado mientras su hermana pelea en la Justicia.

Mercedes Rifo, había presentado un amparo en la Justicia por falta de respuestas ante el pedido de la prótesis de su hermano.

La historia de Víctor Hugo Rifo sigue sumando capítulos judiciales, pero su realidad cotidiana permanece inmóvil. Postrado desde hace meses tras la amputación de su pierna izquierda, el vecino de Cinco Saltos continúa esperando una prótesis que le permita volver a caminar . Mientras tanto, el Ministerio de Salud de Río Negro apeló el fallo que había ordenado acelerar la entrega del dispositivo , argumentando que no existe “urgencia extrema” y que el trámite administrativo aún está en curso.

El caso se inició formalmente el 4 de diciembre de 2025, cuando su hermana, Mercedes Rifo , presentó un recurso de amparo en la Unidad Jurisdiccional N°9 de Cipolletti. La mujer agotó antes todas las instancias posibles: notas al hospital, llamados al Ministerio y gestiones personales que, según denunció, solo le devolvieron silencio y destrato.

Víctor sufrió un grave accidente de tránsito el 6 de agosto de 2023, cuando regresaba en moto de visitar a su hermana. El automovilista que lo embistió estaba alcoholizado. Las lesiones en la pierna izquierda fueron severas: tibia y peroné quedaron comprometidos y comenzaron a atrofiarse . Estuvo casi un año internado. Sin obra social y dependiendo exclusivamente del sistema público, fue operado en el hospital de Cinco Saltos , donde intentaron colocarle una primera prótesis. El cuerpo la rechazó por una infección y, tres meses después, debieron amputarle la pierna por debajo de la rodilla .

Desde entonces, Víctor quedó inmovilizado. Perdió sus animales, su sustento y su vida en el campo. Hoy depende completamente de su hermana y de su madre, ambas de escasos recursos. El traumatólogo Martín Portillo solicitó con carácter urgente una prótesis infrapatelar con cono termoplástico y pie dinámico, indispensable para iniciar la rehabilitación.

La Justicia de Cipolletti hizo lugar al amparo y ordenó al Ministerio de Salud “remover los obstáculos administrativos” para garantizar la provisión del material en un plazo de diez días hábiles. Sin embargo, el Gobierno provincial apeló esa resolución.

hospital cinco saltos.jpg Víctor Rifo fue atendido y operado en el Hospital de Cinco Saltos. Archivo

La apelación del Ministerio de Salud

En un escrito presentado ante el Tribunal, la Provincia sostuvo que no están dados los requisitos para una acción de amparo y pidió que se revoque la sentencia. Según la postura oficial, el pedido de prótesis se encuentra tramitando mediante el expediente administrativo 223946-S-2025 bajo el mecanismo de compra directa, y actualmente está en el tercer llamado a cotización porque los anteriores quedaron desiertos por falta de oferentes

Desde el Ministerio señalaron que el proceso debe ajustarse obligatoriamente al Reglamento de Contrataciones del Estado y que esas instancias no pueden ser salteadas. En ese marco, rechazaron que existan “obstáculos administrativos” y aseguraron que se están cumpliendo todos los pasos legales para la adquisición del insumo

Además, el Gobierno argumentó que en la historia clínica no consta una situación de “urgencia extrema” que ponga en riesgo inmediato la vida del paciente. Indicaron que Víctor es ambulatorio, que no se encuentra internado y que el pedido médico se fundamenta en la necesidad de recuperar la marcha, pero no establece plazos quirúrgicos ni riesgos vitales inminentes

Ministerio de Salud Viedma 1200.jpg El Ministerio de Salud adjudicó su apelación aludiendo que no existe "urgencia extrema" en el caso. Archivo

También cuestionaron que la Justicia haya impuesto costas al Ministerio y sostuvieron que el fallo invade competencias propias del Poder Ejecutivo, al ordenar acelerar un procedimiento administrativo que, según explicaron, ya está en marcha y depende de la respuesta de proveedores privados

Mientras tanto, Víctor continúa con sesiones de kinesiología tres veces por semana, aunque sin prótesis el avance es mínimo. Cada día que pasa aumenta el riesgo de nuevas complicaciones físicas y emocionales.

La causa ya dejó al descubierto una tensión recurrente: de un lado, el tiempo administrativo del Estado; del otro, la urgencia humana de un paciente amputado que espera recuperar su autonomía. Entre expedientes, licitaciones fallidas y apelaciones judiciales, la vida de Víctor permanece en pausa, y su hermana sigue al frente del reclamo, empujando puertas, firmando escritos y exponiendo públicamente un caso que, más allá de su historia personal, vuelve a poner en debate las respuestas del sistema de salud ante situaciones extremas.