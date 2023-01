Inician una campaña solidaria para ayudar a una joven allense

Si bien no pudieron llevarla a Buenos Aires porque su trasladó no se dio, sí consiguieron turno en el Hospital Castro Rendón, en Neuquén capital. Allí el médico que la atendió le indicó que "no debían preocuparse y que no era necesaria una amputación".

Ahora, Nicole se encuentra con tratamiento de antibióticos a la espera de una prótesis para reemplazar el hueso que le sacaron (astrágalo completo), la cual tiene un elevado costo de $6.700.000.

La familia también mencionó que presentaron el pedido ante el programa Incluir Salud en la ciudad de Viedma, pero que el mismo fue derivado a Buenos Aires. No obstante esperan poder juntar la mayor cantidad de dinero posible para devolverle la calidad de vida a la joven lo antes posible.

La hermana de la allense, Micaela López, compartió todos sus datos de contacto y un número de CVU para quienes deseen aportar con una donación:

Micaela Giselle Lopez

CVU: 0000003100075424914628

Alias: una.protesis.Nicole

Número de teléfono 2984124221

Email. Micaelalopez2915@gmail.com