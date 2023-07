La gatita que cafetea "sola" en barcito top y sus clientes la adoran

Sole, de ese local gastronómico, le contó a LMC la historia de esta particular mascota. "No se como empezó a entrar, le encantó. Me comenzó a seguir a mí y se me pegó tanto que no se fue más. Ahora con los días fríos no dejo que se vaya, la tengo adentro toda la noche. En verano la sacábamos y se dormía afuera y cuando escuchaba la moto que yo venía, salía corriendo a recibirme", señala la joven propietaria tras servirle la merienda a unas chicas.

Histórica rescatista y aunque más perrera que gatera, no le costó nada adoptarla como propia. "Está re bueno porque la gente se re copa. Tengo el alimento y el agua de ella acá, si no la tuviera empieza a gritar como si fuera la sirena de los bomberos, es re personaje", explica entre risas.

"Le encanta que la mimen, la tocás y se tira dada vuelta como hacen los perros. Con los nenes también se lleva de 10. Si no duerme, le encanta estar con la gente que viene. Le hablan, le sacan foto", señala y vuelve a cargar la bandeja con tostados, cortados y jugo exprimido.

image.png

Y ese afecto es recíproco, por lo que se ve. "Los clientes, lejos de correrla, la dejan ahí en la mesa de ellos, a veces se cambian del lugar para no molestarla o se la ponen arriba, haciéndole upa. Solo dos clientas me pidieron que la sacara por alergia y es entendible. Igual, únicamente entra a la cafetería, a la panadería no puede por los alimentos", aclara mientras la gatita empieza a maullar reclamando su comida.

"Cuando estoy por abrir, me ponen en el chat 'te están esperando y no sabés, llego y está agarrada a la ventana a los gritos. Se sube arriba de la barra afuera. Es de un vecino pero se la pasa acá, me re gusta, si pudiera me la dejaría fija", culmina Sole.

Y sí, da mucho gusto ver a la gatita que cafetea sola en un bar top.