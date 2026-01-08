Incógnita por una inmensa grúa: qué hacían al lado del Club Cipolletti

Esta tarde, el vehículo gigante sorprendió a los cipoleños por su presencia en cercanías de la Visera de Cemento.

En la tarde de este jueves, una inmensa grúa sorprendió a los vecinos de Cipolletti y generó curiosidad en la comunidad por su presencia en la empresa Kleppe , lindera al Club Cipolletti . El vehículo se observaba desde distintos puntos de la ciudad y responsables del operativo revelaron detalles a LM Cipolletti .

La grúa sorprendió por su gran tamaño, pero su presencia estuvo relacionada a un trabajo de rutina que llevaba a cabo la empresa asociado a trabajos de mantenimiento .

Según dio a conocer uno de los encargados de la empresa productora de frutas, se trataba de la instalación de un nuevo equipo que llegó desde Mendoza y debía llevarse a cabo el montaje poco convencional.

WhatsApp Image 2026-01-08 at 17.50.59 (1)

Los trabajos que realizaron al lado del Club Cipolletti

"Estábamos montando un condensador evaporativo que mandamos hacer servicio de mantenimiento a Mendoza y volvió el equipo con el servicio hecho. Ahora había que hacer el montaje", detallaron desde la empresa Kleppe.

En ese sentido, agregaron que "se hizo la base nueva para poder soportarlo porque ya le tocaba recambio a la base que está arriba de la sala de máquinas". Por lo que luego de su llegada, se llevó a cabo su instalación en el lugar original.

Grua club cipo

Sin embargo, dejaron en claro que el condensaron se encontraba en condiciones: "No es que estuviera roto, pero había que hacerle mantenimiento preventivo. Estaba en funcionamiento, pero había que mejorarlo y arreglarle la estructura". Entre las tareas, plantearon que había que "limpiarle caños, dejarlo en condiciones, porque ya hace muchos años que está andando y necesitaba una acomodada".

El predio del Club Cipolletti inundado por negligencia

Una inundación en uno de los predios del Club Cipolletti generó indignación en la ciudad. El ex Banco Nación que actualmente utiliza el Albinegro se llenó de agua y en las primeras versiones aseguraron que se trató de un problema en las compuertas de riego. Sin embargo, desde el Consorcio desmintieron esta versión y revelaron los verdaderos motivos.

Eduardo Artero, presidente del organismo, dialogó con LM Cipolletti y reveló que "se inundó porque los bañistas taparon en algún lado, alguien le hizo obstrucciones". En ese sentido, planteó que "la policía debería hacer recorridos y los bañistas tendrían que dejar de obstruir, porque si lo tapas sale por algún lado".

"La solución es que no tapen, pero lo que falta acá es un poco de cultura, un poco de educación", opinó Artero, quien no ocultó su indignación ante la situación. En ese sentido, señaló que "parece que el sistema de riego es el que les molesta. Si causan problemas, la policía o alguien de defensa civil tendría que hacer recorridos continuos y que le prohíban a la gente que tape. No hay problema con que se bañen pero que no tapen. Pero eso no lo hacen".

Además, sostuvo que "si se previene, no se inunda. Se tiene que prevenir y la culpa no la tiene el sistema de riego. Y nosotros no podemos hacer nada". También, se mostró preocupado al plantear que "si vos vas, como yo voy o cualquiera, va a ver dónde están los bañistas, que todavía te agreden y te agarran a piedrazos".