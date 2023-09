Hospitalarios reclaman que se pague en blanco

Al gremio Asspur no le gustan las sumas en negro que no pasan a los básicos, como los $60 mil que decretó Nación. Quieren montos que sean en blanco y perduren en los haberes.

En el gremio Asociación Sindical de Salud Pública de Río Negro sostienen su rechazo a las sumas en negro, además de ser poco significativas, como la del supuesto bono de 60.000 pesos decretado por Nación para empleados públicos nacionales y trabajadores privados, que no impactan en los básicos. Al respecto, reclaman que cualquier aumento pase a integrar el salario básico.

En este sentido, los 60.000 pesos “en dos cuotas destinados para aquellos que estén de neto por debajo de los 400.000 pesos no igualan la inflación”.

Además, la medida nacional “encubre que será a futuro de próximas paritarias, es decir que no existiría tal bono”.

Por tal motivo, Asspur exigió que “todo aumento debe ir al básico, acorde a la canasta familiar”, y requirió que la “continuidad del blanqueo de las sumas en negro” y que todo se haga en una mesa sectorial que incluya a la organización por “ser el único sindicato que representa a la salud pública”.

Una integrante local del gremio manifestó ayer que el monto de Nación, que no está claro si será abonado en Provincia, no está a la altura de las necesidades de los trabajadores, y más en los de la Patagonia, que es una de las regiones más caras del país.

Además, cuestionó que, se trate o no de un bono o una suma fija la disposición nacional, es otra suma en negro que no impacta en los sueldos básicos y desaparecerá cuando se pague la segunda cuota. Y en la Provincia, en particular en el área de salud, están cansados de montos en negro, que hoy integran hasta un 70 por ciento o más de los haberes de los trabajadores del Estado.

Por tal motivo, planteó la necesidad de retomar con fuerza la política de blanqueo que se había lanzado en su momento.