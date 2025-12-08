Fiesta de la Confluencia 2026: este martes se ponen a la venta las entradas, ¿dónde y cómo adquirirlas?

La organización del evento confirmó que desde las 10 de la mañana quedará habilitada la posibilidad de adquirir los tickets para el evento.

La Fiesta de la Confluencia 2026 está a la vuelta de la esquina y este martes 9 de diciembre comienza la venta de entradas para ver a todos los artistas. Según confirmaron desde la organización del evento, a las 10 de la mañana ya estará habilitada la posibilidad de realizar la compra de los tickets a través de la web de Entrada Uno.

"Para agilizar el proceso, te recomendamos iniciar sesión o crear tu usuario", remarcaron en la cuenta de Instagram oficial del evento que será el 5, 6, 7 y 8 de febrero en la Isla 132.

Además, destacaron las ventajas de obtener el "Pase Confluencia" para "estar más cerca de tus artistas favoritos", y de aprovechar los beneficios disponibles a través de Fundacion BPN.

La entrada al predio, como cada año, será gratuita, pero habrá pases diarios y un pack por los cuatro días para aquellas personas que quieran un lugar preferencial en la Isla 132.

Entre los beneficios que presenta el Pase Confluencia, desde la organización detallaron: campo delantero, ingreso diferenciado y prioritario, sector de baños exclusivos, concursos por backstage pass y meet & greets, sector de food trucks especial y photo oportunity exclusivo.

La grilla

En la edición 2026, la Fiesta Nacional de la Confluencia contará con la presencia de bandas como Bersuit Vergarabat, Kapanga, No Te Va Gustar, La Beriso, y Migrantes.

En un recorrido para todos los gustos, desde el rock y el hip hop hasta la cumbia y el pop urbano, también estarán presentes como solistas: Luciano Pereyra, Luck Ra, FMK, Trueno, Ángela Torres, Karina La Princesita y Dillom.

Emergentes como Lauty Gram, Tuli, Tizishi, Femi (Agnes Simon, oriunda de Zapala), tendrán su oportunidad en el escenario principal. Roze y Rombai también prometen poner a bailar a la Isla.

Gran expectativa por la Fiesta de la Confluencia 2026

La organización apuesta a mantener el entusiasmo con novedades semanales y atractivos como, al igual que en la edición anterior, la rifa de tres autos Toyota Yaris y una camioneta, y este año le agregaron un monopatín y una moto eléctrica por noche. Además, este año serán 200 los emprendedores de Neuquén Emprende quienes tendrán la posibilidad de comercializar sus productos regionales, artesanías y producciones.

María Pasqualini, Jefa de Gabinete, indicó que el año pasado la convocatoria superó el millón de asistentes, con un impacto económico que alcanzó los 50.000 millones y este año se proyecta un derrame aún mayor, estimado en 65.000 millones. "El espíritu modo Confluencia ya se siente en el aire y promete convertir a la ciudad, una vez más, en el epicentro de la música y la celebración más importante del país”, destacó Pasqualini.

La Municipalidad de Neuquén presentó la nueva edición del Pre Confluencia, el certamen que reunió año tras año a proyectos musicales de la región rumbo a la Fiesta Nacional de la Confluencia 2026. Las inscripciones quedarán habilitadas desde este primero de diciembre y se extenderán hasta el 22 de diciembre, con las bases y el formulario disponibles en el sitio oficial del municipio.

“Para nosotros anunciar nuevamente las inscripciones que van a ocurrir a partir del 1° al 22 de diciembre es muy importante, porque es poner en valor nada más y nada menos que la música que se genera, no solo en nuestra ciudad, sino en la región y en la provincia de Neuquén”, destacó la Jefa de Gabinete, María Pasqualini.

Pasqualini observó que en estos 12 años el Pre Confluencia se transformó en “una plataforma de despegue” para las bandas y agrupaciones musicales y sostuvo que de esto da cuenta el crecimiento del certamen: “El 2024 nos sorprendió con más de 300 inscripciones”.