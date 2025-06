Escuela 234 de Cipolletti: el padre denunciado pidió retirar a sus hijos de la institución

Sin embargo, el padre rechazó esta posibilidad y expresó su decisión de retirar a sus hijos de la Escuela 234 “por toda la situación acontecida y que éstos conocen”.

E.C.P ESCUELA 234 (4).JPG Esta tarde, a las 18 padres de 5° y 6° grado solicitaron reunión con la comunidad educativa de la escuela por lo sucedido. Estefania Petrella

Según manifestó, uno de sus hijos le habría pedido personalmente no volver al colegio: “Me dijo que tiene miedo y me pidió que lo saque de ahí”, argumentó AG. Al mismo tiempo, aclaró que “no tiene mala relación con el cuerpo docente” y negó las acusaciones que se le atribuyen.

En diálogo con LM Cipolletti, el padre negó tajantemente haber fotografiado a niños sin autorización: “Es mentira, no le saco fotos a nadie. No acostumbro a hacer esas cosas”. También desmintió haber tenido actitudes agresivas hacia el personal educativo. “Nunca maltraté a los maestros ni a las maestras. Nunca tuve relación con ellas. Son todas mentiras”, declaró.

La solicitud de cambio de establecimiento será ahora evaluada por una comisión integrada por el Equipo Supervisor de Educación de modalidad Común y de modalidad Especial, además de las direcciones DEP, DEL, OT y EE. El Consejo Escolar se comprometió a buscar una escuela cercana al domicilio familiar y con disponibilidad de vacantes, para garantizar la continuidad pedagógica de los niños.

Padres escuela 234 Cipolletti.png Este lunes, familias de alumnos de tercer grado decidieron no hacer ingresar a los niños a clases. Alejo Maimo

Los niños no asistirán a la escuela hasta tener nueva vacante

AG también informó a las autoridades que no enviará a sus hijos a clases hasta que se resuelva su pedido de traslado. “No cometí ningún delito”, expresó ante los funcionarios, aludiendo a que no hay motivos legales para restringir su presencia en el ámbito escolar.

Esta decisión se produce luego de semanas de reclamos públicos por parte de madres y padres de tercer grado de la Escuela 234, quienes denunciaron reiterados episodios de hostigamiento hacia el personal docente, principalmente mujeres, por parte de AG. Aseguraron que su actitud prepotente, sus ingresos fuera de horario, el registro audiovisual sin autorización y la exigencia de beneficios exclusivos para sus hijos, generaron un clima de temor y desestabilización dentro del colegio.

En las últimas horas , el conflicto escaló con la adhesión de padres de 5° y 6° grado, quienes se auto convocan esta tarde a exigir una reunión con toda la comunidad educativa para tratar la situación. Además, este lunes se confirmó la intervención del SENAF en conjunto con organismos provinciales y municipales, con el objetivo de constatar la situación familiar del hombre y el bienestar de los dos niños que asisten a la escuela.