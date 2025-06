"Tenemos miedo por nuestros hijos": familias de la Escuela 234 denuncian amenazas y hostigamiento de un padre

Este lunes, familias de alumnos de tercer grado decidieron no hacer ingresar a los niños a clases.

La comunidad de la Escuela Primaria N° 234 en Cipolletti se encuentran atravesando una situación límite. Padres y madres de tercer grado decidieron no enviar a sus hijos a clases como medida de protesta ante el accionar violento y reiteradamente intimidante de un padre de la institución. La medida, tomada este lunes, buscó visibilizar un problema que se arrastra desde hace meses por el hostigamiento constante por parte de AG, padre de un estudiante, quien, según denunciaron, agrede verbalmente a las docentes, amenaza a directivos, filma a menores sin consentimiento y exige privilegios exclusivos .

“ Hoy tenemos miedo por nuestros hijos. Queremos ver que los maestros vengan íntegros a dar clases ”, expresó a LM Cipolletti Marisa , una de las madres. Su testimonio, como el de otros padres, describe una escuela en la que el miedo reemplazó a la confianza. “ La comunicación en la escuela se rompió. No se puede trabajar así. Si esto continúa, no quiero verme obligada a sacar a mi hija ”, lamentó.

Preocupación de los padres de la escuela 234 cipolletti.mp4

La preocupación no es nueva, pero sí cada vez más profunda. Según detallan las familias, AG vulnera todas las normas de convivencia institucional: se presenta fuera de horario, entra sin autorización, filma a los chicos, exige que se le entreguen útiles, pan y guardapolvos solo a sus hijos, alegando tener contactos directos con altos funcionarios. “No entendemos por qué puede ingresar cuando quiere, cuando a nosotros nos hacen esperar afuera. Lo hemos visto firmando a nuestros hijos. No sabemos con qué finalidad”, advirtió Abraham.

El testimonio de Marisa expone la impotencia que sienten las familias: “Nosotros llevamos una nota al Consejo de Educación. Nunca nos llamaron para hablar. Nunca recibimos ni una simple respuesta. Me encuentro angustiada. Uno se siente atado de pies y manos. ¿Tenemos que esperar a que pase algo malo para que actúen?”, describió.

Lo que más alarma es el efecto emocional que la situación genera tanto en el cuerpo docente como en los niños. “Las docentes ya piensan en renunciar. ¿Cómo van a enseñar si están siendo maltratadas cada semana? Yo también soy docente, y sé lo que puede pasar cuando se trabaja con miedo”, sostuvo Marisa.

Padres escuela 234 Cipolletti (1).png Los padres de la Escuela 234 ya venían haciendo los planteos al Consejo Escolar de Cipolletti. Alejo Maimo

Ya venían alertando la situación a Educación

Los padres coincidieron en que la inacción del Consejo Escolar y otras autoridades agrava el problema. “Hay más de 40 actas sobre este tema. Y todavía nadie hace nada”, afimró Abraham. El reclamo colectivo exige medidas inmediatas, tanto para proteger al personal como para garantizar un ambiente seguro para el alumnado.

Sin embargo, la semana pasada, cuando los padres anunciaron al equipo directivo que tomarían medidas al respecto, comenzaron a estar presentes efectivos policiales desde el viernes e incluso este lunes para garantizar la seguridad y normal ingreso de los alumnos a las aulas, no obstante los padres cuestionaron que es parte de una medida paliativa y que no alcanza.

Otro eje que emerge con fuerza en las declaraciones es el impacto que esta violencia tiene sobre los propios hijos de AG. “No sabemos si se ha evaluado cómo están esos chicos, cómo es su vida cotidiana con un adulto que actúa así o si están bien emocionalmente”, se preguntaron. En una de las notas presentadas, los familiares pidieron la intervención del ETAP (Equipo Técnico de Apoyo Pedagógico) para acompañar el proceso.

La situación se volvió insostenible. “Toda institución tiene reglas. Y en esta escuela las reglas se rompieron. No queremos privilegios, queremos equidad, respeto y seguridad”, concluyó Abraham.

Mientras se efectuaba la entrevista, los directivos de la institución no brindaron declaraciones, pero sí lograron que se concrete una reunión para tomar medidas al respecto en conjunto con el Consejo Escolar, la misma se desarrollaría en el transcurso de este martes a la espera de un punto final a la situación.