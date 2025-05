Padres toman la posta en la Escuela 338 de Cipolletti: buscan fondos para reparar techos y baños

“ Desde el año pasado veníamos con esta situación. Faltan cielorrasos, hay agujeros en las chapas y se llueven los enchufes ”, contó Rebeca De los Santos , mamá de tres alumnos que cursan en los turnos de 1º, 3º y 7º grado. En diálogo con LM Cipolletti , relató cómo, junto a su esposo, comenzaron a involucrarse activamente con la escuela, que consideran una segunda casa para sus hijos: “ Hablamos con los papás, planteamos cómo ayudar a la escuela para organizarnos. No podemos seguir esperando ”.

Baños niños escuela 338 Cipolletti.png En febrero, LM Cipolletti retrató las condiciones de la escuela 338. En la actualidad, todo sigue igual según confirmaron los directivos. Alejo Maimo

La situación edilicia de la Escuela 338 ya había sido retratada a principios de año por este medio, cuando LM Cipolletti publicó “No es una película de terror, es la Escuela Primaria 338 de Cipolletti”. En aquella nota se mostraban techos caídos, instalaciones eléctricas peligrosas, baños clausurados y salones que no podían usarse por el deterioro. A pesar de las notas elevadas, las fotos entregadas y los reclamos formales, no hubo soluciones por parte de las autoridades educativas.

“Nos han dicho que esperemos, que se están haciendo gestiones, pero los problemas persisten y los chicos tienen clases en condiciones que no son dignas. Por eso decidimos avanzar nosotros”, resumió Rebeca.

El bingo se sorteará el viernes 21 de junio a las 15 horas en el mismo establecimiento. Cada cartón cuesta $5 mil y puede adquirirse en la escuela o contactando al número 299 596-1566.

Salidas de emergencia sin funcionar escuela 338 Cipolletti.png La directora, Graciela Paniagua apoya a todos los padres que quieran tomar la posta por la segunda casa de sus hijos. Alejo Maimo

Una escuela que sigue igual o peor

El plan va más allá del bingo. Las familias también impulsan la creación de un “armario comunitario” para que los alumnos que no cuentan con útiles escolares puedan acceder a lápices, hojas y otros elementos básicos. Además, quieren cambiar los viejos pizarrones, que todos los años los docentes repintan a pulmón, por nuevas pizarras para fibrones, ya que el polvo de tiza afecta la salud de niños y maestras. “Este año no se pudo hacer por falta de recursos. Las tizas escasean, nos dan una caja por mes, y a veces ni siquiera eso. Así estamos”, lamentó la directora Graciela Paniagua.

La directora reconoce el rol clave que están asumiendo las familias. “El primer encuentro de este año con las familias fue propuesto por el Ministerio, se trabajaron acuerdos de convivencia, pero también se habló de cómo podíamos ayudar a la escuela. Los maestros conversaron con los padres, y ellos tomaron la posta. Hicieron una feria de platos para el 25 de mayo y ahora el bingo. Están pidiendo premios, recorriendo las pinturas. Quieren levantar la escuela: pintarla, poner cortinas, arreglar techos”, explicó.

¿Educación está molesta por el accionar de los padres?

Sin embargo, no todas son buenas noticias. Algunas voces, incluso desde dentro del sistema educativo, cuestionan la iniciativa y han pedido a las familias que suspendan el bingo. “Nos dicen que no lo hagamos, que respetemos las decisiones del Consejo. Pero no es nuestra intención hacer esto político, aunque ellos lo están tomando así. Intentan acallar a las familias”, señaló Paniagua. Y agregó: “Lo que tienen que entender es que una vez que la familia entra en escena, es muy difícil frenarla. Y en este caso, es para bien: la escuela y los chicos se van a ver favorecidos. Cuentan con todo mi apoyo”.

Mientras tanto, los alumnos de la Escuela 338 en donde asisten más de 500 estudiantes siguen cursando en un edificio que necesita atención urgente. Las goteras, los baños deteriorados y la falta de insumos básicos conviven con una comunidad educativa que se organiza, colabora y no se resigna. Porque como concluye Rebeca: “Queremos una escuela digna para nuestros hijos, y si no lo hace el Estado, lo haremos nosotros”.