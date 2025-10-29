"El viaje de Chihiro" llega al Complejo Cultural Cipolletti

La película será proyectada el lunes 3 de noviembre en la sala de Cine del CCC.

El Complejo Cultural Cipolletti (CCC) anunció el Ciclo de Cine Asiático y realizará la proyección de la película de culto “El viaje de Chihiro ”. La cita será el lunes 3 de noviembre a las 20 , en la sala de Cine del CCC , ubicada en Fernández Oro N°57 de Cipolletti. El evento es con entrada libre y gratuita para toda la comunidad.

La iniciativa forma parte de la programación anual del complejo , que busca películas que hayan cautivado a la audiencia y que emitan un mensaje simbólico valioso , fundamentalmente que demuestren la cultura del país de origen . Por eso, los ciclos son organizados por países, para descubrir las producciones con diferentes estilos de animación, narrativa y estética audiovisual de todo el mundo.

“El viaje de Chihiro” , creada por el maestro Hayao Miyazaki y producida por Studio Ghibli , es considerada una obra maestra de la animación japonesa . Estrenada en 2001 , la película combina fantasía, emoción y aventura . Y se convirtió en un fenómeno cultural admirado por espectadores de todas las edades.

La historia sigue a Chihiro, una niña de diez años. La historia retrata a la niña durante una mudanza con sus padres, queda atrapada en un mundo espiritual donde los humanos se transforman y las reglas son dictadas por dioses y espíritus. Cuando sus padres son convertidos en cerdos, la protagonista debe encontrar la manera de romper el hechizo y regresar a su hogar, enfrentando pruebas que pondrán a prueba su valentía y su identidad.

Los desafíos que enfrenta Chihiro

A lo largo de la trama, la joven trabaja en una casa de baños administrada por Yubaba, una poderosa bruja que domina a los trabajadores robándoles sus nombres. Ese detalle se transforma en un símbolo de pérdida de identidad y resistencia ante la opresión, un rasgo característico de las obras del estudio japonés.

La película fue la ganadora de un premio Óscar a la Mejor Película de Animación en 2003, también fue reconocido por la BBC como una de las mejores producciones cinematográficas del siglo XXI. Su profundidad en el abordaje de la temática y la superioridad en la estética visual han sido analizadas por críticos y académicos de la industria del cine.

El valioso mensaje de la transición hacia la adultez

Algunas de las interpretaciones que tiene “El viaje de Chihiro” es que retrata la transición de la niñez hacia la madurez, en el que la protagonista atraviesa un proceso de transformación personal. Su recorrido en el mundo espiritual representa el aprendizaje de la responsabilidad, el trabajo y el autoconocimiento.

Otro aspecto destacado de la película es su crítica al consumismo y a la deshumanización actual. La metamorfosis de los padres convertidos en cerdos refleja la avaricia y la voracidad por el consumo. Mientras que la joven interpreta una alienación en un sistema laboral que borra las identidades individuales y nos convierte en simples trabajadores sin derechos ni emociones.