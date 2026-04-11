El pronóstico del tiempo en Cipolletti: hasta cuándo seguirá el calor

El sábado estará marcado por temperaturas cálidas y ráfagas de viento que no superarán los 36 km/hora. El domingo anticipa una mañana fresca que se extenderá hasta la tarde.

El fin de semana de otoño en Cipolletti estará marcado por temperaturas cálidas , la presencia de ráfagas de viento que no superarán los 36 km/hora, con cielos despejados durante toda la jornada. El sábado comenzará con una mañana soleada que se extenderá hasta horas de la tarde y el domingo el tiempo estará m ás fresco pero sin la presencia de lluvias.

Durante la mañana, el día comenzará con 15 grados a las 9 bajo un cielo despejado. El ambiente será fresco en las primeras horas, pero con un aumento progresivo de la temperatura a medida que avance la jornada.

Cerca de las 10, la temperatura subirá a 18 grados y continuará el cielo soleado. La estabilidad será una constante, sin la presencia de nubes ni probabilidades de cambios en el corto plazo.

Una tarde de sábado cálida

Alrededor de las 11, el termómetro marcará 21 grados, consolidando un escenario templado. El ascenso seguirá siendo sostenido, acompañando las condiciones típicas de un día otoñal.

El otoño en Cipolletti El sábado mantendrá temperaturas cálidas durante toda la jornada. Anahí Cárdena

Cerca del mediodía, la temperatura alcanzará los 23 grados, bajo un cielo completamente soleado. En este tramo se potenciará el aumento de la temperatura, lo que anticipa una tarde cálida para realizar actividades al aire libre.

Durante la tarde, será el momento más caluroso de la jornada, entre las 14 y las 17, con temperaturas que llegarán a los 27 grados. Este nivel se sostendrá durante varias horas, marcando el momento más cálido del día.

Hacia las 18, la temperatura comenzará a descender levemente hasta los 26 grados, aunque las condiciones seguirán siendo agradables. El cielo permanecerá despejado y sin variaciones.

El otoño en Cipolletti El domingo en Cipolletti llegará con temperaturas más frescas y la presencia de nubes. Anahí Cárdena

Por la noche, el descenso será más marcado: a las 20 se esperan 22 grados y hacia las 23 la temperatura bajará a 20 grados. El cierre de la jornada se dará con cielo despejado y un ambiente más fresco.

¿Cómo seguirá el tiempo el domingo 12 de abril?

El domingo en Cipolletti estarán marcados por la presencia de nubes y temperaturas moderadas durante toda la jornada. El día comenzará con 14 grados a las 8 de la mañana bajo un cielo con nubes y claros, en un escenario fresco pero estable desde las primeras horas.

El otoño en Cipolletti El domingo estará más fresco pero no se anticipan lluvias en la región. Anahí Cárdena

Hacia el mediodía, el termómetro ascenderá hasta los 20 grados cerca de las 11, con la continuidad de las nubes. El aumento térmico será progresivo y permitirá una mañana templada, sin cambios bruscos.

Durante la tarde se registrará la temperatura máxima del día, con 23 grados cerca las 14 de la tarde. Posteriormente, hacia las 17, el registro descenderá levemente a 22 grados, manteniéndose el cielo con intervalos nubosos y condiciones agradables.

Por la noche, la temperatura continuará en descenso con 19 grados a las 20 y consolidará una noche fresca con 17º a las 23 horas. El cielo se presentará parcialmente nuboso, pero sin lluvias previstas para el final del día.