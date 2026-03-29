Pronóstico del tiempo para este domingo en el Alto Valle: ¿El último calorcito?

El domingo será ideal para vivirlo con intensidad como uno de los últimos calorcitos del verano, aunque no todo está dicho y puede cambiar.

Se viene quizás al Alto Valle el último calorcito de un verano que ya fue en el calendario, pero que se resiste a despedise definitivamente. Este domingo podría ser uno de los últimos, de la temporada 2026 según el pronóstico del tiempo y será una punta de la jornada de Semana Santa que se aproxima.

Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) el día se presentará con condiciones estables, temperaturas elevadas y sin lluvias, en un contexto que anticipa un cambio importante en las horas siguientes.

Durante la mañana y la tarde, el cielo estará parcialmente nublado, con una máxima que alcanzará los 27°C a 29°C, dependiendo de la zona y la fuente de medición. El ambiente será templado a cálido, con viento leve a moderado del sector sudoeste rotando al noreste, con velocidades entre 13 y 22 km/h.

Domingo soleado 290326

La probabilidad de precipitaciones será prácticamente nula durante el día po lo que será un domingo ideal para actividades al aire libre. Hacia la noche, en tanto, se espera un leve aumento de la nubosidad, con una mínima cercana a los 12°C a 14°C y una probabilidad de lluvias muy baja,

Qué pasa en la semana

El lunes marcará un quiebre en las condiciones meteorológicas. Se espera una jornada inestable, con tormentas eléctricas, lluvias y chaparrones, además de un ascenso térmico que podría llevar la máxima hasta los 30°C o incluso 32°C antes del ingreso de aire más inestable. El viento rotará al sudeste y aumentará la intensidad, con ráfagas que podrían alcanzar los 24 km/h.

Para el martes se prevé una temperatura máxima de 28 y 30 respectivamente. Y además se sumará el viento fuerte con ráfagas cercanas a los 70 kilómetros por hora.

Para el domingo la temperatura mínima ascenderá de los 8 grados a una máxima a 20 según el pronóstico del SMN que difiere mucho del de la AIC. De aceirdo a los dartos, se esperaban algunas lluvias aisladas y ráfagas pero el pronóstico podría y cambiando con el correr de las horas.